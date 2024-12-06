У Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років в'язниці за порушення санкцій

Курземський районний суд Латвії засудив головного редактора кремлівського пропагандистського порталу "Sputnik Латвія", громадянина Латвії Валентина Роженцова до двох років позбавлення волі за порушення санкцій ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Вирок суду першої інстанції, за яким Роженцова засудили до двох років в'язниці, ще можна оскаржити в Ризькому окружному суді.

Прокурор задоволена вироком, оскільки він збігається з тим покаранням, про яке вона просила під час судових дебатів.

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Роженцов написав заяву про те, що в судовому процесі участі не братиме. Якщо поліції не вдасться доставити обвинуваченого до в'язниці, його буде оголошено в розшук. Прокуратурі невідоме місцеперебування Роженцова.

Для того, щоб обійти і порушити санкції ЄС та отримати винагороду за виконання своїх робочих обов'язків, пов'язаних із забезпеченням роботи інформаційних ресурсів, які належать російському державному пропагандистському агентству "Россия Сегодня", Роженцов уклав із медіахолдингом кілька договорів про надання послуг.

Договори передбачали, що Роженцов за дорученням замовника готує матеріали на економічні, культурні та соціальні теми, пов'язані з латвійськими іммігрантами та їхніми нащадками в Росії, повідомляє прокуратура.

З 20 жовтня 2016 року до 23 грудня 2019 року Роженцов продовжував виконувати функції головного редактора проєкту "Sputnik Латвія", інформаційного ресурсу, що належить "Россия Сегодня", і надавав послуги з підготовки публікацій, добору матеріалів і розміщення їх на сайтах Sputnik.

Таким чином, у зазначений період Роженцов надавав "Россия Сегодня" послуги з виробництва інформаційного контенту і забезпечував медіахолдингу, генеральним директором якого є Дмитрій Кисельов, який перебуває під санкціями, можливість реалізації цілей агентства зі зміцнення національних інтересів Росії в інформаційному просторі.

Виконана Роженцовим робота і підготовлені ним матеріали мають розглядатися як господарський ресурс у розумінні регламенту ЄС, оскільки вони використовувалися для забезпечення діяльності "Россия Сегодня", зокрема для створення відповідного пропагандистського та інформаційного простору.

Роженцов, продовжуючи виконувати свої обов'язки, готуючи і публікуючи матеріали для ресурсів, що належать "Россия Сегодня", побічно надав економічний ресурс Кисельову і порушив санкції ЄС з корисливих мотивів, зробила висновок прокуратура.

Нагадаємо, 4 грудня Ризький міський суд засудив активістку Єлену Крейле до одного року позбавлення волі за розміщення на вікнах своєї квартири символів, що прославляють СРСР.

5 грудня стало відомо, що Служба держбезпеки Латвії звернулась до прокуратури із закликом розпочати кримінальне провадження проти громадянина країни, який воював проти України на боці РФ.