Прокуратуру Латвії просять порушити справу проти чоловіка, який воював на боці РФ

Служба держбезпеки Латвії (СДБ) звернулась до прокуратури із закликом розпочати кримінальне провадження проти громадянина країни, який воював проти України на боці РФ.

Про це спецслужба повідомила у коментарі Delfi, інформує "Європейська правда".

СДБ розпочала кримінальний процес щодо зазначеного громадянина 8 жовтня за підозрою у порушенні заборони на службу у Збройних силах РФ, встановленої Законом про національну безпеку.

За наявною у спецслужби інформацією, згадана особа уклала контракт про військову службу з армією РФ.

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Під час розслідування СДБ встановила, що чоловік брав участь у бойових діях в Україні.

У зв'язку з цим спецслужба додатково кваліфікувала його дії за статтею про активну незаконну участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами території Латвійської Республіки. За цей злочин загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Чоловіка затримали співробітники Державної прикордонної охорони 7 жовтня в Шкілбенській волості, коли він намагався незаконно перетнути кордон з боку Росії.

Держприкордонохорона розпочала кримінальний процес за умисне незаконне перетинання державного кордону.

СДБ приєднала кримінальний процес до свого провадження і продовжила розслідування виявленого прикордонниками злочину в рамках свого кримінального процесу.

У жовтні повідомляли, що співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.

Повідомляли також, що Ризький міський суд ухвалив вирок тіктокеру Дмитрію Матаєву, якого обвинувачували у виправданні геноциду, злочинів проти людяності, миру і воєнних злочинів, а також розпалюванні національної, етнічної та расової ворожнечі.