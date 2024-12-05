У Латвії прокремлівську активістку засудили до ще одного тюремного терміну

4 грудня Ризький міський суд засудив активістку Єлену Крейле до одного року позбавлення волі за розміщення на вікнах своєї квартири символів, що прославляють СРСР.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

У вікнах своєї квартири Єлена Крейле розмістила тканину кольорів прапора США, а на її тлі – фотографію двох людей у формі, схожій на армійську форму СРСР, а також прапор, схожий на прапор СРСР.

Вирок ще не набув законної сили і може бути оскаржений у Ризькому районному суді.

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Щонайменше дві кримінальні справи проти Крейле зараз перебувають на розгляді в судах. Раніше в іншій справі суд першої інстанції засудив жінку до трьох років позбавлення волі за розміщення у вікнах її будинку російської символіки та іншої військової символіки. Вирок не набув чинності, оскільки його було оскаржено, і справа має розглядатися в Ризькому окружному суді.

В іншій кримінальній справі Ризький міський суд засудив Крейле до одного року умовного ув'язнення "за виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів". Вирок було оскаржено, і окружний суд замінив умовний вирок фактичним тюремним ув'язненням. Вирок ще можна оскаржити у Верховному суді.

Крейле неодноразово носила в публічних місцях і на публічних заходах сумку із символом "Z", який використовується в Росії як символ підтримки війни проти України.

Крім того, біля посольства Росії в Ризі вона висловила підтримку країні-агресору в той час, коли там проходила акція протесту проти війни в Україні.

Крейле регулярно здійснювала й інші провокаційні дії, спрямовані на прославляння і виправдання російської агресії.

5 грудня стало відомо, що Служба держбезпеки Латвії звернулась до прокуратури із закликом розпочати кримінальне провадження проти громадянина країни, який воював проти України на боці РФ.