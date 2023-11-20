На лідера проросійської партії Нідерландів напали вдруге за місяць

На очільника списку ультраправої популістської партії Нідерландів "Форум за демократію" (FVD) Тьєррі Боде в понеділок скоїли напад – ударили пляшкою з-під пива в кафе в місті Гронінген.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський мовник NOS.

Під час нападу Боде разом із іншими кандидатами в депутати від FVD перебував у пабі в Гронінгені на передвиборному заході.

Нападник ударив проросійського політика по потилиці, а також у районі скроні біля ока. Боде ушпиталили до однієї з лікарень Гронінгена. Поранення обличчя отримав також його охоронець.

FvD-leider Baudet op hoofd geslagen in Gronings café pic.twitter.com/8kt35OzeMw — Rechts Dagblad (@RechtsDagblad) November 20, 2023

Як повідомляє NOS, нападника затримали, його мотиви з’ясовуються.

Напад на Тьєррі Боде засудили провідні нідерландські політики, а також голова уряду Нідерландів Марк Рютте, який у соцмережі Twitter (X) назвав інцидент "абсолютно неприйнятним".

Майже місяць тому лідера "Форуму за демократію" ударили парасолькою по голові під час візиту до Гентського університету. Боде отримав легкий струс мозку і на кілька днів призупинив передвиборну кампанію.

Ультраправа FVD, лідер якої Тьєррі Боде є відвертим євроскептиком, наразі є невеликою опозиційною партією, яка має п'ять місць зі 150 у нижній палаті парламенту Нідерландів і одне із 75 місць у Сенаті.

Боде, як відомо, був ініціатором кампанії проти угоди про асоціацію між ЄС і Україною та має зв'язки з Росією.