Ініціатор референдуму в Нідерландах про асоціацію ЄС-Україна співпрацював з росіянами - ЗМІ

Нідерландський ультраправий політик Тьєррі Боде, який очолював кампанію проти угоди про асоціацію між ЄС і Україною, був пов'язаний з прокремлівським політологом і пропагандистом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні телевізійної програми "Zembla" і De Nieuws BV.

За даними журналістів, Тьєррі Боде, лідер антиіммігрантської партії "Форум за демократію" (FvD), відправляв колезі в WhatsApp повідомлення про Володимира Корнілова перед референдумом в Нідерландах щодо угоди про асоціацію ЄС-Україна.

Корнілов з 2004 по 2013 рік працював директором Інституту країн СНД в Києві. Штаб-квартира організації знаходиться в Москві. Раніше в ЗМІ публікувалися електронні листи, які показують, що інститут регулярно звітував безпосередньо перед Кремлем.

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Боде познайомився з Корніловим в кінці 2015 для інтерв'ю на російському сайті і з того часу вони підтримували зв'язок. "Я домовився про зустріч з ним сьогодні вдень. Це дуже впливовий хлопець ", - написав Боде 2 жовтня в групі FvD.

Також Боде, судячи з усього, знав про зв'язки Корнілова з Кремлем. Коли колеги запитують, хто такий Корнілов, він відповідає: "росіянин, який працює на Путіна".

У наступні місяці вони зустрічаються кілька разів, Боде запрошує його виступити на зустрічі FvD і перекладає дві статті Корнілова голландською мовою. Вони з'являються в блозі GeenStijl, який стане інформаційним ядром пропаганди євроскептиків перед референдумом.

У листопаді 2015 року Боде відправив повідомлення Хенку Оттену - колишньому скарбнику FvD, який був виключений з партії минулого року, про те, що хотів припинити працювати коментатором у телевізійній мережі Powned.

"Можливо, Корнілов захоче доплатити", - йдеться в одному з повідомлень. В іншому він подякував Оттену за підтримку, написавши: "Корнілов не може конкурувати з цим з усіма своїми грошима". Обидва повідомлення супроводжувалися смайликами.

У заяві, опублікованій перед виходом програми, Боде відкинув звинувачення і заявив, що заяви про Корнілова були частиною "триваючого розіграшу" і були "грайливим перебільшенням".

"Без сумніву, протягом декількох років і кількох дуже інтенсивних кампаній можна знайти велику кількість заяв, зроблених у внутрішніх групах WhatsApp або в інших контекстах, які здаються серйозними або, навпаки, важко сприймати всерйоз. Іноді ми випускаємо пар в повідомленні. Іноді ми захоплюємося", - сказав він.

Боде також сказав, що нічого не знав про зв'язки Корнілова з Кремлем, хоча зазначив, що у нього було "підозра".

Нагадаємо, у 2017 році Боде програв суд проти уряду Нідерландів. Він вимагав визнати, що уряд надто довго визначався зі своїми діями після референдуму.

Попри те, що результат референдуму не був обов'язковим до виконання, він став великою проблемою для прем'єр-міністра Марка Рютте, який повинен був звернутися до Брюсселя за запевненнями, що угода не призведе до автоматичного членства в ЄС для України та не зобов’яже країни-члени фінансово підтримувати країну.

Детально про всі наслідки референдуму читайте у статті - "Що пообіцяли Нідерландам за асоціацію? Аналіз ризиків та змісту угоди"

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