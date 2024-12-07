Глава МЗС Литви закликає до перших експортних обмежень для Грузії на рівні ЄС

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Євросоюзу час відреагувати на придушення протестів грузинською владою так, як колись відреагували на перші жорсткі розгони протестів у Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку він висловив у телеефірі.

Ландсбергіс нагадав, що у 2010 році, коли режим Лукашенка жорстко розігнав демонстрації у Мінську, реакцією було ембарго на експорт до Грузії обладнання та зброї, які використовують силові структури.

When protestors were brutally beaten in Belarus, there was a European embargo on exports of equipment used for committing the abuses. We can, and should, do the same for Georgia, as soon as possible. pic.twitter.com/iv6YxBBgqW Реклама: December 7, 2024

"Думаю, нам вже час думати про аналогічний крок. Якщо влада застосовує західне обладнання проти своїх громадян, чому ми маємо експортувати його?" – заявив Ландсбергіс.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав до загальноєвропейських санкцій проти представників влади Грузії, які причетні до розгону протестів.

Балтійські держави вже оголосили національні санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Також санкції оголосила Україна, під них потрапили загалом 19 представників грузинської влади, включно з Іванішвілі.