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Глава МИД Литвы призывает к первым экспортным ограничениям для Грузии на уровне ЕС

Новости — Суббота, 7 декабря 2024, 11:31 — Мария Емец

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Евросоюзу пора отреагировать на подавление протестов грузинскими властями так, как когда-то отреагировали на первые жесткие разгоны протестов в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение он высказал в телеэфире.

Ландсбергис напомнил, что в 2010 году, когда режим Лукашенко жестко разогнал демонстрации в Минске, реакцией было эмбарго на экспорт в Грузию оборудования и оружия, которые используют силовые структуры.

"Думаю, нам уже пора думать об аналогичном шаге. Если власть применяет западное оборудование против своих граждан, почему мы должны экспортировать его?" – заявил Ландсбергис.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал к общеевропейским санкциям против представителей власти Грузии, которые причастны к разгону протестов.

Балтийские государства уже объявили национальные санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Также санкции объявила Украина, под них попали всего 19 представителей грузинской власти, включая Иванишвили.

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