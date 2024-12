Глава МИД Литвы призывает к первым экспортным ограничениям для Грузии на уровне ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Евросоюзу пора отреагировать на подавление протестов грузинскими властями так, как когда-то отреагировали на первые жесткие разгоны протестов в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение он высказал в телеэфире.

Ландсбергис напомнил, что в 2010 году, когда режим Лукашенко жестко разогнал демонстрации в Минске, реакцией было эмбарго на экспорт в Грузию оборудования и оружия, которые используют силовые структуры.

When protestors were brutally beaten in Belarus, there was a European embargo on exports of equipment used for committing the abuses. We can, and should, do the same for Georgia, as soon as possible. pic.twitter.com/iv6YxBBgqW

Реклама: