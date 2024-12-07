У Фінляндії на демонстраціях в день незалежності затримали 41 людину

Поліція затримала 41 людину на демонстраціях у День незалежності Фінляндії, який відзначали 6 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За даними поліції, протестувальників затримали за, серед іншого, насильницький опір посадовим особам і непокору.

Переважну більшість затримали на акції "Гельсінкі без нацистів"

Реклама:

Більшість затриманих були звільнені вчора ввечері та вночі. Решту відпустили сьогодні вдень.

Поліція також повідомляє, що розслідує інцидент, під час якого було зроблено спробу відібрати у поліцейського службову зброю.

У Гельсінкі в День незалежності відбулося три великі демонстрації: протест "Пробудження Фінляндії", смолоскипна хода 612 і контрдемонстрація "Гельсінкі без нацистів".

Нагадаємо, студенти сербських університетів у п'ятницю заблокували вхід на деякі заняття на десятках державних факультетів по всій країні і бойкотували інші, вимагаючи притягнення до відповідальності винних у смертельному обваленні даху залізничного вокзалу у місті Новий Сад.