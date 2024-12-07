У Фінляндії на демонстраціях в день незалежності затримали 41 людину
Поліція затримала 41 людину на демонстраціях у День незалежності Фінляндії, який відзначали 6 грудня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
За даними поліції, протестувальників затримали за, серед іншого, насильницький опір посадовим особам і непокору.
Переважну більшість затримали на акції "Гельсінкі без нацистів"
Більшість затриманих були звільнені вчора ввечері та вночі. Решту відпустили сьогодні вдень.
Поліція також повідомляє, що розслідує інцидент, під час якого було зроблено спробу відібрати у поліцейського службову зброю.
У Гельсінкі в День незалежності відбулося три великі демонстрації: протест "Пробудження Фінляндії", смолоскипна хода 612 і контрдемонстрація "Гельсінкі без нацистів".
Нагадаємо, студенти сербських університетів у п'ятницю заблокували вхід на деякі заняття на десятках державних факультетів по всій країні і бойкотували інші, вимагаючи притягнення до відповідальності винних у смертельному обваленні даху залізничного вокзалу у місті Новий Сад.