В Финляндии на демонстрациях в день независимости задержали 41 человека

Полиция задержала 41 человека на демонстрациях в День независимости Финляндии, который отмечали 6 декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По данным полиции, протестующих задержали за, среди прочего, насильственное сопротивление должностным лицам и неповиновение.

Подавляющее большинство задержали на акции "Хельсинки без нацистов"

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Большинство задержанных были освобождены вчера вечером и ночью. Остальных отпустили сегодня днем.

Полиция также сообщает, что расследует инцидент, во время которого была предпринята попытка отобрать у полицейского служебное оружие.

В Хельсинки в День независимости состоялось три крупные демонстрации: протест "Пробуждение Финляндии", факельное шествие 612 и контрдемонстрация "Хельсинки без нацистов".

Напомним, студенты сербских университетов в пятницу заблокировали вход на некоторые занятия на десятках государственных факультетов по всей стране и бойкотировали другие, требуя привлечения к ответственности виновных в смертельном обрушении крыши железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.