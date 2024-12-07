В Финляндии на демонстрациях в день независимости задержали 41 человека
Полиция задержала 41 человека на демонстрациях в День независимости Финляндии, который отмечали 6 декабря.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
По данным полиции, протестующих задержали за, среди прочего, насильственное сопротивление должностным лицам и неповиновение.
Подавляющее большинство задержали на акции "Хельсинки без нацистов"
Большинство задержанных были освобождены вчера вечером и ночью. Остальных отпустили сегодня днем.
Полиция также сообщает, что расследует инцидент, во время которого была предпринята попытка отобрать у полицейского служебное оружие.
В Хельсинки в День независимости состоялось три крупные демонстрации: протест "Пробуждение Финляндии", факельное шествие 612 и контрдемонстрация "Хельсинки без нацистов".
Напомним, студенты сербских университетов в пятницу заблокировали вход на некоторые занятия на десятках государственных факультетов по всей стране и бойкотировали другие, требуя привлечения к ответственности виновных в смертельном обрушении крыши железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.