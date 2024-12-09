На кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропускні операції

У понеділок, 9 грудня, на кордоні з Молдовою тимчасово призупинено пропускні операції.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає "Європейська правда".

Як розповіли прикордонники, у понеділок, 9 грудня, у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту.

Це сталося внаслідок технічних несправностей бази даних митниці Молдови.

Реклама:

Наприкінці листопада у зв'язку з технічними несправностями в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією були призупинені пропускні операції.

На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" із понеділка, 2 грудня, почали оформляти порожні вантажівки.