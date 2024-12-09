На кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропускні операції
Новини — Понеділок, 9 грудня 2024, 12:20 —
У понеділок, 9 грудня, на кордоні з Молдовою тимчасово призупинено пропускні операції.
Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає "Європейська правда".
Як розповіли прикордонники, у понеділок, 9 грудня, у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту.
Це сталося внаслідок технічних несправностей бази даних митниці Молдови.
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Наприкінці листопада у зв'язку з технічними несправностями в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією були призупинені пропускні операції.
На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" із понеділка, 2 грудня, почали оформляти порожні вантажівки.
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