На границе с Молдовой временно остановили пропускные операции

В понедельник, 9 декабря, на границе с Молдовой временно приостановлены пропускные операции.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает "Европейская правда".

Как рассказали пограничники, в понедельник, 9 декабря, в пунктах пропуска на границе с Молдовой, в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта.

Это произошло в результате технических неисправностей базы данных таможни Молдовы.

Реклама:

В конце ноября в связи с техническими неисправностями в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией были приостановлены пропускные операции.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" с понедельника, 2 декабря, начали оформлять пустые грузовики.