На границе с Молдовой временно остановили пропускные операции
Новости — Понедельник, 9 декабря 2024, 12:20 —
В понедельник, 9 декабря, на границе с Молдовой временно приостановлены пропускные операции.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает "Европейская правда".
Как рассказали пограничники, в понедельник, 9 декабря, в пунктах пропуска на границе с Молдовой, в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта.
Это произошло в результате технических неисправностей базы данных таможни Молдовы.
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В конце ноября в связи с техническими неисправностями в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией были приостановлены пропускные операции.
На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" с понедельника, 2 декабря, начали оформлять пустые грузовики.
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