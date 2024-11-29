Пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією не працюють через збій

Державна прикордонна служба України ввечері 29 листопада попередила про призупинення пропуску через пункти перетину кордону з Молдовою та Румунією.

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ у Facebook, пише "Європейська правда".

Прикордонники повідомили, що в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією призупинені пропускні операції "у звʼязку з технічними несправностями".

Детальніше причина збою не уточнюється.

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"Оформлення осіб та транспортних засобів призупинено. Просимо врахувати дану інформацію при плануванні поїздок", – додали у ДПСУ.

На українсько-молдовському кордоні всього є 58 пунктів пропуску, а на українсько-румунському – 13.

Минулого тижня повідомлялось, що пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів у будні дні на найближчий місяць через ремонт мосту через річку Тиса.

Крім того, Україна планує відкрити пункт пропуску для вантажного транспорту "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією у 2025 році.