Найбільша енергетична компанія Румунії зазнала кібератаки

Румунська енергетична компанія Electrica, яка є найбільшою в країні, повідомила, що зазнала кібератаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Як зазначили у компанії, наразі фахівці тісно співпрацюють із національними органами кібербезпеки, щоб впоратися з інцидентом і усунути його наслідки. Джерело кібератаки в компанії не назвали.

Також наголошується, що критично важливі системи компанії не постраждали.

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Компанія радить споживачам з обережністю ставитися до будь-яких підозрілих повідомлень, отриманих від її імені, і не передавати особисті дані незахищеними каналами.

У Міністерстві енергетики Румунії, коментуючи кібератаку на Electrica, заявили, що початкове розслідування показало, що для зловмисних дій використовувалось програмне забезпечення для вимагання викупу.

"Фахівці вилучили цифрові об'єкти, отримані внаслідок атаки, щоб визначити її джерело. Влада тісно співпрацює з державними органами, що володіють компетенціями в галузі кібербезпеки, для виявлення і протидії атаці", – зазначають у міністерстві енергетики.

Група Electrica надає послуги приблизно чотирьом мільйонам користувачів. Компанія володіє і управляє розподільними мережами і трансформаторними підстанціями у трьох великих регіонах Румунії: Північній Трансільванії, Південній Трансільванії та Північній Мунтенії.

Нещодавно шведський оператор системи передачі електроенергії Svenska kraftnät заявив про несподівані проблеми у своїй цифровій системі.

Також у британському уряді попереджали, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "вимкнути для мільйонів людей".