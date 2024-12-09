Крупнейшая энергетическая компания Румынии подверглась кибератаке

Румынская энергетическая компания Electrica, которая является крупнейшей в стране, сообщила, что подверглась кибератаке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как отметили в компании, сейчас специалисты тесно сотрудничают с национальными органами кибербезопасности, чтобы справиться с инцидентом и устранить его последствия. Источник кибератаки в компании не назвали.

Также отмечается, что критически важные системы компании не пострадали.

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Компания советует потребителям с осторожностью относиться к любым подозрительным сообщениям, полученным от ее имени, и не передавать личные данные по незащищенным каналам.

В Министерстве энергетики Румынии, комментируя кибератаку на Electrica, заявили, что первоначальное расследование показало, что для злонамеренных действий использовалось программное обеспечение для вымогательства выкупа.

"Специалисты изъяли цифровые объекты, полученные в результате атаки, чтобы определить ее источник. Власти тесно сотрудничают с государственными органами, обладающими компетенциями в области кибербезопасности, для выявления и противодействия атаке", – отмечают в министерстве энергетики.

Группа Electrica предоставляет услуги примерно четырем миллионам пользователей. Компания владеет и управляет распределительными сетями и трансформаторными подстанциями в трех крупных регионах Румынии: Северной Трансильвании, Южной Трансильвании и Северной Мунтении.

Недавно шведский оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät заявил о неожиданных проблемах в своей цифровой системе.

Также в британском правительстве предупреждали, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "выключить свет для миллионов людей".