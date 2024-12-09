На кордоні з Молдовою відновили роботу пунктів пропуску
Пропускні операції в пунктах пропуску на кордоні України та Молдови відновили в понеділок, 9 грудня, через кілька годин.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Уранці в понеділок у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей тимчасово зупинили оформлення людей і транспорту через технічні несправності бази даних митниці Молдови.
"О 16:15 пропускні операції у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою повністю відновлені. Пункти пропуску працюють у штатному режимі", – зазначили у ДПСУ.
Наприкінці листопада у зв'язку з технічними несправностями в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією були призупинені пропускні операції.
На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" із 2 грудня почали оформляти порожні вантажівки.