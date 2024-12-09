На границе с Молдовой возобновили работу пунктов пропуска

Пропускные операции в пунктах пропуска на границе Украины и Молдовы возобновили в понедельник, 9 декабря, через несколько часов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Утром в понедельник в пунктах пропуска на границе с Молдовой в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей временно остановили оформление людей и транспорта из-за технических неисправностей базы данных таможни Молдовы.

"В 16:15 пропускные операции в пунктах пропуска на границе с Молдовой полностью восстановлены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", – отметили в ГПСУ.

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В конце ноября в связи с техническими неисправностями в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией были приостановлены пропускные операции.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" со 2 декабря начали оформлять пустые грузовики.