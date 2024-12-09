Україна стрімко зміцнює свої позиції на криптовалютній мапі світу, стаючи важливим центром для цифрових фінансів. В умовах зростаючого інтересу до криптовалют та блокчейн-технологій український ринок демонструє значні успіхи у сфері інновацій. Криптобіржа WhiteBIT – одна із компаній, які значно сприяють розвитку інновацій в Україні.

Заснована у 2018 році, криптобіржа привернула увагу користувачів завдяки високому рівню безпеки, можливості торгів з понад 600 торговельними парами та масштабній роботі з інституційними партнерами. Сьогодні WhiteBIT активно співпрацюють з провідними спортивними клубами та освітніми закладами, роблять значний внесок у благодійність і висловлюють національний інтерес в підтримці своїх громадян.

За успіхом компанії стоїть Носов Володимир Володимирович. Він має українське громадянство. Володимир Носов – підприємець і меценат, який зумів перетворити біржу WhiteBIT на потужного гравця на українському крипторинку. Як керівник біржі, Володимир Носов активно займається допомогою Україні у складний час війни та розподіленням ресурсів на розвиток технологій і платформи. Біографія та діяльність Володимира Носова є надихаючим прикладом того, як можна поєднувати успіх у бізнесі з соціальною відповідальністю, просуваючи Україну на міжнародній арені.

Володимир Носов: біографія та перші кроки в бізнесі

Носов Володимир Володимирович, керівник криптовалютної біржі WhiteBIT, народився 18 липня 1989 року в Україні, у місті Харків. З юних років він проявляв інтерес до цифрових технологій та інновацій, що зрештою привело його до блокчейну та криптовалютного ринку. Володимир Носов побудував успішну кар’єру в бізнесі, розпочавши свою трудову діяльність у віці 18 років. Його прагнення до вивчення нових технологій і глибоке розуміння ринку цифрових активів допомогли йому досягти вражаючих результатів в індустрії.

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Володимир Носов статки коментує таким чином: "Гроші для мене – це інструмент, завдяки якому я можу масштабувати бізнес, допомогти іншим. Тобто гроші не є ціллю для мене, гроші – це інструмент. "

Володимир Носов завжди прагнув займатися чимось інноваційним, що і надихнуло його розвивати діяльність у напрямку створення криптовалютної біржі. Одного разу почувши про блокчейн і майнінг, він одразу ж занурився у вивчення цієї технології, розуміючи, що за нею майбутнє.

Володимир Носов Форбс: "Пригадую, коли я вперше почув про блокчейн, про майнінг, то я одразу почав багато читати про цю тему і глибоко її вивчати. Я хотів розібратися, що це таке і з чим його їдять. Я відчув, що за блокчейном та криптою майбутнє."

Володимир Носов WhiteBIT біржу заснував у 2018 році. Запуск проекту став викликом, особливо в умовах "ведмежого" ринку. Проте WhiteBIT власник і його команда не лише витримали труднощі, а й успішно запустили продукти, які дозволили біржі зайняти провідні позиції на європейському ринку. Керівник WhiteBIT підкреслює, що всі досягнення компанії стали можливими завдяки наполегливості й умінню адаптуватися до швидкозмінних умов ринку.

Володимир Носов Форбс: "Що стосується нашого бізнесу, то ми починали його на "ведмежому ринку", тобто коли він був на спаді. Так, у 2018 році у суспільстві була переважно апатична історія відношення до крипти. Тоді спостерігалася перша хвиля інтересу серед ритейлу, яку згодом вона змінилася хвилею розчарування. І на тлі такого настрою, у таких непростих умовах ми почали працювати на цьому складному ринку."

Володимир Носов – єдиний засновник компанії. Інших засновників WhiteBIT немає:

"Єдиним власником мого бізнесу є тільки я. Всі розмови і якісь речі, які використовуютьсяу ЗМІ, це тільки домисли, інформаційні атаки."

Сьогодні, будучи керівником криптовалютної біржі, WhiteBIT власник розвиває платформу та розширює її можливості. Він вважає, що цифрові активи – це неминуче майбутнє фінансів, де традиційні ресурси поєднуються з потенціалом блокчейну. Окрім цього, Володимир Носов активно займається допомогою Україні, надаючи суттєву підтримку в період складних випробувань. Це доводить, що успіх у бізнесі можна поєднувати з відповідальністю перед країною. Діяльність і позиція Носова може бути прикладом для інших підприємців та засновників компаній в Україні.

Володимир Носов одружений, має двох доньок. Окрім керівництва криптобіржею WhiteBIT, Володимир Носов приділяє увагу своєму хобі – колекціонуванню автомобілів. Проте для нього це не просто захоплення, а продумана стратегія диверсифікації активів. WhiteBIT власник розглядає купівлю унікальних авто як довгострокову інвестицію, здатну приносити прибуток.

Так Носов Володимир Володимирович коментує своє хоббі: "Це інвестиція у активи: наприклад, я можу купити авто за 200 тисяч доларів, а потім ціна на це авто на ринку виростає до 400 тисяч доларів. Тобто це продумана тактика."

У листопаді 2022 року Володимир Носов статки витратив на Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року на аукціоні Sotheby’s за £250,000 (приблизно 11 мільйонів гривень). Цей автомобіль належав Фредді Мерк’юрі й залишався з ним до останніх днів життя. Покупка стала не лише колекційною знахідкою, а й важливим актом благодійності: усі кошти від продажу лота були спрямовані на створення сучасного центру реабілітації та протезування українських військових Superhumans. Таким чином, WhiteBIT власник поєднує свої особисті інтереси з бажанням допомагати співвітчизникам у складні часи.

Розвиток екосистеми криптобіржі WhiteBIT та шлях до лідерства на ринку

WhiteBIT – це успішний проект, який стрімко завоював довіру на ринку цифрових активів і став однією з провідних криптобірж у Європі. Керівник біржі Володимир Носов із самого початку спрямовував зусилля на створення платформи, здатної задовольнити запити клієнтів. Крипробіржа WhiteBIT пропонує понад 500 пар для спотової торгівлі та 150 для торгів на ф’ючерсах, підтримуючи цифрові та фіатні активи (9 фіатних валют).

Головний акцент криптобіржа WhiteBIT робить на безпеці клієнтів. Володимир Носов статки спрямовує на забезпечення високого рівня захисту користувачів платформи. З початку роботи біржа відрізняється суворими заходами безпеки, такими як зберігання 96% активів на холодних гаманцях та проведення аудиту. Біржа має сертифікати від таких провідних компаній, як Hacken.io і CER.live. Володимир Носов WhiteBIT позиціонує як найбезпечнішу платформу в Україні.

Окрім безпеки, клієнтів приваблює широкий вибір продуктів. Володимир Носов WhiteBIT біржу розвивається так, щоб вона пропонувала клієнтам комплексний спектр послуг. Серед них: можливість маржинальних та ф’ючерсних торгів, обмін активів, а також платформа Launchpad для підтримки перспективних проектів, яка дає розробникам та засновникам доступ до біржі, а інвесторам – можливість купувати нові токени на ранніх етапах.

Послуга Crypto Lending (криптодепозит) дозволяє користувачам біржі заробляти, надаючи активи в позику через біржу. Криптодепозити передбачають дохід до 18,64% річних. Також криптобіржа WhiteBIT пропонує WhiteBIT-коди для миттєвих і безкоштовних переказів між гаманцями та цифрові подарункові картки (Digital Gift Cards) для покупок на різних платформах. Програма Bug Bounty мотивує клієнтів знаходити вразливості, підвищуючи безпеку біржі.

Володимир Носов статки інвестує в розвиток біржі та прагне вийти на американський ринок, щоб запропонувати свої інноваційні рішення новим користувачам. Завдяки широкій екосистемі продуктів і стратегічному підходу, криптобіржа WhiteBIT продовжує зміцнювати свої позиції на світовому ринку цифрових активів.

Монета WhiteBIT: Інструмент для довгострокового успіху біржі

WhiteBIT коін (WBT) став важливим елементом екосистеми біржі WhiteBIT, забезпечуючи користувачам численні переваги та стимулюючи їхню активність на платформі. Володимир Носов WhiteBIT біржу заснував як довгостроковий проект, що вимагає ретельно продуманої інфраструктури та широкої бази клієнтів. Саме тому біржа не поспішала з випуском токена в перші місяці роботи. Володимир Носов підкреслює, що для успішного запуску монети криптобіржі важливо забезпечити наявність всіх необхідних продуктів і технологій, здатних підтримати приплив нової аудиторії та утримати її на платформі.

В інтерв’ю українському журналісту Антону Д’яченко Володимир Носов WhiteBIT Coin коментує таким чином: "На мою думку, токен є однією із ланок на великому рівні розвитку продукту. Адже для того, щоб масштабувати аудиторію і прийти до моделі, коли токен купують більше, ніж продають, потрібно, щоб у біржі були абсолютно всі активи для онбордингу нової аудиторії."

Після офіційного запуску WBT Coin надає користувачам криптобіржі низку привілеїв, зокрема:

знижки до 100% на торговельну комісію;

щоденні безкоштовні AML-перевірки;

можливість знімати ETH і токени ERC-20 без комісії.

Це робить WBT не лише корисним інструментом для торгів, а й способом знизити витрати та підвищити зручність використання біржі. Окрім цього, власники токена отримують 50% бонус за реферальною програмою, що стимулює залучення нових клієнтів.

Ключовим аспектом успішного запуску токена стало те, що Володимир Носов WhiteBIT перетворив на екосистему, яка включає інструменти для маржинальної та ф’ючерсної торгівлі, широкий вибір торговельних пар і передовий UI/UX-дизайн.

Таким чином, Володимир Носов статки інвестував у розвиток біржі WhiteBIT в цілому ще до створення та офіційного випуску монети WBT. Це дозволило створити ефективну стратегію для довгострокового зростання, де монета WBT відіграє ключову роль у залученні та утриманні клієнтів та масштабуванні ринку криптовалют. Володимир Носов WhiteBIT коіном та його широким застосування демонструє, наскільки ефективно можна поєднувати цифрові активи з послугами криптобіржі, створюючи нові можливості для клієнтів.

Володимир Носов і WhiteBIT: рішучі кроки підтримки України в умовах війни

З перших днів повномасштабної війни в Україні засновник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов продемонстрував приклад відповідального та патріотичного підходу. Маючи громадянство України, WhiteBIT власник із самого початку зосередив зусилля компанії на допомозі своїй країні та підтримці співробітників. У кризових умовах криптобіржа WhiteBIT не лише продовжувала працювати безперебійно, але й ухвалила стратегічно важливі рішення щодо змін напрямку своєї діяльності.

Із самого початку російського вторгнення важливим кроком біржі стало прийняття офіційного рішення щодо миттєвого припинення всіх операцій з росією. Команда біржі заблокувала акаунти всіх користувачів крипробіржі, які мали російське громадянство, а також відключила торгові пари з рублем, закривши будь-які можливості для депозитів і торгів з російським ринком.

Попри ризики втрати 30% користувачів (які мають громадянство росії), криптобіржа WhiteBIT швидко переорієнтувалася на європейський ринок. Компанії вдалося компенсувати втрати завдяки активному масштабуванню на європейські ринки та розширенню міжнародних партнерств, що дозволило WhiteBIT зміцнити свої позиції й диверсифікувати бізнес-ризики.

Володимир Носов статки спрямовує на допомогу Україні та підтримку її інфраструктури. Це стало його пріоритетом. Місія компанії включає не лише забезпечення стабільної роботи платформи, але й активну участь у гуманітарних ініціативах та донатах на підтримку Збройних Сил України. Для Володимира використання ресурсів компанії для допомоги співгромадянам стало головним завданням у цей складний час.

Допомога Україні

З початку повномасштабної війни в Україні Володимир Носов і криптобіржа WhiteBIT спрямували значні зусилля та кошти на підтримку співвітчизників. Протягом 2,5 років війни було виділено понад 400 млн гривень на допомогу армії та цивільному населенню. З перших днів війни команда WhiteBIT активно займалася відправленням гуманітарних вантажів до Харкова – одного з найбільш постраждалих міст України. Особливу увагу приділили родинам із деокупованих територій та переселенцям із таких міст, як Чернігів, Буча та Маріуполь. У рамках благодійних ініціатив команда біржі WhiteBIT щотижня розподіляє до 2 тисяч продуктових наборів.

Володимир Носов Форбс: "WhiteBIT надсилають 2000 продуктових наборів на фронт щотижня, допомагають пологовим будинкам потрібною технікою, надсилають кошти на реабілітацію постраждалим під час війни дітям, закривають збори на автомобілі, дрони та медикаменти для військових частин і підрозділів ЗСУ."

Також Носов Володимир Володимирович ініціював проект із забезпечення лікарень і пологових будинків України дизельними генераторами, щоб підтримувати роботу критичної інфраструктури в умовах відключення електроенергії після ракетних ударів.

Підтримка освітніх і культурних проектів також стала важливою частиною діяльності WhiteBIT. У 2023 році за підтримки біржі в НаУКМА (Національний університет "Києво-Могилянська академія") стартувала магістерська програма з блокчейн-технологій, а також проведена реконструкція навчального корпусу.

Володимир Носов Форбс: "Магістерська сертифікатна програма – командна робота наших спеціалістів і спеціалістів Могилянки, все для того, аби студенти мали більше знань про новітні технології."

WhiteBIT беруть участь у культурних проектах, таких як "Модуль тимчасовості", спрямованих на відновлення мистецьких інституцій і музеїв України, що постраждали під час війни.

Володимир Носов Форбс: "Ми завжди акцентували увагу на тому, що WhiteBIT – біржа з українським корінням. Питання підтримки України, українців, захисників – для нашої команди принципове."

У співпраці біржі WhiteBIT з Міністерством закордонних справ України був запущений проект із запуску цілодобового колл-центру та чат-бота для консультацій українців за кордоном. У січні 2024 року WhiteBIT стали криптопартнерами благодійного збору "Почуй своїх", метою якого є забезпечення військових сучасними засобами зв’язку.

Не можна не згадати численні благодійні аукціони, у яких Володимир Носов статки направляє на благодійність. Наприклад, біржа WhiteBIT викупила кришталевий мікрофон "Євробачення-2022" за $900 тисяч, спрямовуючи кошти на закупівлю безпілотників для Збройних Сил України. Раніше Носов Володимир Володимирович також придбав і повернув золоту медаль параолімпійця Сергія Ємельянова, передавши виручені кошти на підтримку українських військових.

Володимир Носов WhiteBIT позиціонує як компанію, яка прагне не лише технологічної досконалості та лідерства на ринку, але й активно займається підтримкою України.

Володимир Носов Форбс: "Загальна сума донатів WhiteBIT складає приблизно 410 млн грн. У нас багато напрямів, але систематичних – п’ять. Перший – військовий, ми надаємо технічне забезпечення, автомобілі, дрони для конкретних підрозділів."

Ці приклади – лише частина масштабної благодійної діяльності Володимира Носова та його біржі. Їхній внесок у підтримку України та її громадян є надзвичайно вагомим і різноманітним.

Нагороди Володимира Носова за підтримку України та внесок у національний фронт

Носов Володимир Володимирович, керівник криптобіржі WhiteBIT, здобув визнання за активну допомогу та підтримку України протягом останніх років війни. За цей час WhiteBIT власник отримав низку нагород і подяк від державних та військових структур України. Серед них нагорода "За сприяння війську" від колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного та медаль "За сприяння воєнній розвідці України" II ступеня від начальника ГУР Кирила Буданова.

Також засновник біржі WhiteBIT отримав подяку "За значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України" від голови СБУ Василя Малюка та медаль "За оборону міста героїв Харків".

Ці нагороди лише частково ілюструють масштаби внеску, який WhiteBIT власник та його команда криптовалютної біржі зробили для підтримки країни. Команда WhiteBIT систематично займається підтримкою фронту та виділяє кошти, підтверджуючи свою відданість Україні.

В інтерв’ю РБК Україна Володимир Носов коментує отримані нагороди: "У нас є прапор від Залужного, і майже 50 подяк від військових частин та підрозділів ЗСУ. З деякими ми вже як давні друзі – батальйоном "Карпатська Січ", добровольчим підрозділом "Хартія", силами ТРО "Схід". Інколи хлопці надсилають відео прямо з фронту – дякують за авто чи закриття зборів на дрон"

Акцент на освіті: внесок Володимира Носова та WhiteBIT у майбутнє України

Проект підтримки освіти в Україні став важливою частиною діяльності Володимира Носова та біржі WhiteBIT. Прагнучи сприяти розвитку нових технологій, у жовтні 2022 року засновник WhiteBIT підписав меморандум про співпрацю з НаУКМА (Національний університет "Києво-Могилянська академія"). У рамках офіційного партнерства створюються магістерські та сертифікаційні програми з блокчейн-технологій, що дозволяють молодим спеціалістам здобувати ключові навички для роботи на ринку цифрових активів. Ці програми можуть стати основою для появи засновників нових успішних стартапів і крипто компаній.

Володимир Носов Форбс: "Я вірю в те, що Україна може і має стати одним із ключових цифрових хабів Європи. Щоб досягти цієї мети, держава та бізнес повинні ефективно працювати разом, що доводять наші проекти з Мінцифри та Могилянкою".

Окрім освітніх програм, WhiteBIT власник активно займається розвитком освітньої інфраструктури. Завдяки зусиллям компанії відновлюється історичний корпус Братських келій, де розташований факультет інформатики. Володимир Носов WhiteBIT позиціонує не лише як біржу, але й як компанію, яка інвестує в освітні проекти. Зокрема, завершуються роботи зі створення сучасних навчальних аудиторій, конференц-залів і просторів для студентських проектів. Це не тільки сприяє відновленню освітніх закладів, але й забезпечує підготовку висококваліфікованих ІТ-спеціалістів, що надзвичайно важливо для ринку та економіки України.

Володимир Носов Форбс: "У Європі та США інвестувати – нормальна звичка людського життя. Вони знають, що це і що таке фондовий ринок, кожна бабуся може купити акції Apple через брокера. У нас люди мало розуміються на цьому, мало розуміють котирування і графіки. Місія WhiteBIT – щоб люди підходили обізнано до інвестування та криптоактивів. Тоді криптовалюти зможуть швидко інтегруватися у цей світ."

Крім цього, за допомогою компанії WhiteBIT виділяються кошти на організацію освітніх заходів, тематичних конференцій та хакатонів, спрямованих на популяризацію блокчейна та криптовалют. Носов Володимир Володимирович впевнений, що інвестиції в освіту та виділення ресурсів для розвитку нових технологій відіграють ключову роль у формуванні майбутнього України.

Володимир Носов: погляд на майбутнє компанії WhiteBIT

Засновник криптобіржі WhiteBIT, Носов Володимир Володимирович, бачить майбутнє своєї компанії в подальшому розширенні та зміцненні позицій на світовому ринку цифрових активів. Із моменту заснування біржі WhiteBIT власник розумів, що для досягнення успіху потрібні значні інвестиції та розвиток ресурсів. На початковому етапі діяльність WhiteBIT була зосереджена на створенні централізованої платформи для лістингу токенів та формуванні спільноти навколо цього проекту. Однак команда швидко усвідомила необхідність виходу за межі базових функцій і розширення екосистеми.

Як і багато успішних засновників криптовалютних проектів, Володимир Носов статки спрямовує на розвиток і масштабування компанії. Сьогодні WhiteBIT власник активно працює над створенням нових продуктів, які виходять за межі стандартної діяльності біржі.

Носов Володимир Володимирович вважає, що в майбутньому інвестиції і кошти будуть спрямовані не в золото, а в цифрові активи, такі як біткоїн, який, на його думку, стає новою формою накопичення капіталу.

Володимир Носов Форбс: "Попри волатильність, біткоїн – це золото для нового покоління. Молоді інвестори не вкладатимуться в золото, вони вірять у цифрову епоху."

Володимир впевнений, що діяльність його компанії та використання ресурсів для її розширення дозволять WhiteBIT увійти до ТОП-5 криптовалютних компаній на американському ринку. Як засновник, він переконаний, що біржа WhiteBIT продовжить залишатися лідером завдяки акценту на інноваціях і розбудові національних та міжнародних партнерств.

Володимир Носов Форбс: "Блокчейн – це уже майбутнє, в якому потрібно розбиратися. Десять років тому, коли я тільки починав свій шлях у крипті, знання про це було ніде брати. Зараз така можливість є. І є потенціал. Україна настільки розвинена в цій галузі, що може стати хабом розвитку крипти та блокчейну у Європі."

Біографія Володимира Носова – це історія цілеспрямованого підприємця, який вивів проект WhiteBIT на лідерські позиції не лише в Україні, але й на європейському ринку цифрових активів. Від самого початку своєї діяльності Носов Володимир Володимирович фокусувався на створенні інноваційної платформи, здатної задовольнити потреби клієнтів і конкурувати з провідними світовими проектами. Володимир Носов статки інвестує в перетворення біржі WhiteBIT на динамічно розвиваючу компанію, яка орієнтована на забезпечення безпеки, масштабованість і впровадження передових технологій. З моменту офіційного початку роботи в 2018 році WhiteBIT не лише витримали виклики ринку, але й стали символом надійності та інновацій для клієнтів.

Володимир Носов статки спрямовує на розвиток екосистеми, виходячи за межі стандартних рішень. Володимир Носов WhiteBIT біржу зробив одним із провідних гравців у криптопросторі. Як керівник, Носов Володимир Володимирович приділяє особливу увагу підтримці України. Його компанія активно займається допомогою та благодійністю, виділяючи значні кошти на підтримку армії та цивільного населення. Філософія Володимира полягає в поєднанні бізнесу із соціальною відповідальністю, що робить WhiteBIT прикладом для інших компаній.

"Ми точно будемо одними з найкращими в обслуговуванні в сегменті В2В і будемо входити у ТОП-5 криптокомпаній на американському ринку…– коментує Володимир Носов Форбс. – До речі, український ринок за інтересом до криптовалют входить у ТОП-5 rраїн. Ми маємо велику перспективу стати ключовим криптохабом у Європі. "

Завдяки своїм лідерським якостям і стратегічному баченню, Носов Володимир Володимирович вивів проект WhiteBIT на рівень однієї з найкращих крипто компаній Європи та продовжує розширювати її діяльність на нові ринки. Його віра в цифрові активи та потенціал українського криптовалютного ринку допомагають зберігати курс на стабільне зростання та інновації.