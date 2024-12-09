У Франції ультраправий кандидат несподівано програв довибори в парламент

Кандидат від ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Жордан Дюфло з незначним відривом програв на довиборах до нижньої палати парламенту – Національної асамблеї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Довибори в першому виборчому окрузі французького департаменту Арденни організували після того, як депутат від "Нацобʼєднання" Флавʼєн Термет наприкінці вересня пішов у відставку через стан здоровʼя.

Незалежний кандидат Ліонель Вібер, який має тісні зв'язки з центристською коаліцією Емманюеля Макрона, набрав 50,9% у другому турі голосування.

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Натомість номінований "Національним обʼєднанням" Жордан Дюфло отримав 49,1%. Йому не допоміг і особистий візит лідера партії Жордана Барделли на округ напередодні.

Після довиборів "Національне обʼєднання" матиме 124 депутати в Національній асамблеї, що все одно є найбільшою кількістю.

Водночас критики французьких ультраправих заявили, що програш їхнього кандидата повʼязаний із рішенням підтримати відставку уряду Мішеля Барньє минулого тижня – вотум недовіри висунули ліві партії.

Лідерка французьких "Зелених" Марін Тондельє заявила, що "Національне об'єднання" "вивело себе з гри", а вплив партії на національну політику зменшується.

Крок, спрямований на повалення уряду за допомогою крайніх лівих, був ризикованим, оскільки загрожував відштовхнути від "Нацобʼєднання" поміркованих консерваторів, яких партії необхідно завоювати для потенційної президентської кампанії у 2027 році.

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