Во Франции ультраправый кандидат неожиданно проиграл довыборы в парламент
Кандидат от ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Дюфло с незначительным отрывом проиграл на довыборах в нижнюю палату парламента – Национальную ассамблею.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Довыборы в первом избирательном округе французского департамента Арденны организовали после того, как депутат от "Нацобъединения" Флавьен Термет в конце сентября ушел в отставку по состоянию здоровья.
Независимый кандидат Лионель Вибер, который имеет тесные связи с центристской коалицией Эмманюэля Макрона, набрал 50,9% во втором туре голосования.
Зато номинированный "Национальным объединением" Жордан Дюфло получил 49,1%. Ему не помог и личный визит лидера партии Жордана Барделлы на округ накануне.
После довыборов у "Национального объединения" будет 124 депутата в Национальной ассамблее, что все равно является наибольшим количеством.
В то же время критики французских ультраправых заявили, что проигрыш их кандидата связан с решением поддержать отставку правительства Мишеля Барнье на прошлой неделе – вотум недоверия выдвинули левые партии.
Лидер французских "Зеленых" Марин Тонделе заявила, что "Национальное объединение" "вывело себя из игры", а влияние партии на национальную политику уменьшается.
Шаг, направленный на свержение правительства с помощью крайне левых, был рискованным, поскольку грозил оттолкнуть от "Нацобъединения" умеренных консерваторов, которых партии необходимо завоевать для потенциальной президентской кампании в 2027 году.
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