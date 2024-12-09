Во Франции ультраправый кандидат неожиданно проиграл довыборы в парламент

Кандидат от ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Дюфло с незначительным отрывом проиграл на довыборах в нижнюю палату парламента – Национальную ассамблею.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Довыборы в первом избирательном округе французского департамента Арденны организовали после того, как депутат от "Нацобъединения" Флавьен Термет в конце сентября ушел в отставку по состоянию здоровья.

Независимый кандидат Лионель Вибер, который имеет тесные связи с центристской коалицией Эмманюэля Макрона, набрал 50,9% во втором туре голосования.

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Зато номинированный "Национальным объединением" Жордан Дюфло получил 49,1%. Ему не помог и личный визит лидера партии Жордана Барделлы на округ накануне.

После довыборов у "Национального объединения" будет 124 депутата в Национальной ассамблее, что все равно является наибольшим количеством.

В то же время критики французских ультраправых заявили, что проигрыш их кандидата связан с решением поддержать отставку правительства Мишеля Барнье на прошлой неделе – вотум недоверия выдвинули левые партии.

Лидер французских "Зеленых" Марин Тонделе заявила, что "Национальное объединение" "вывело себя из игры", а влияние партии на национальную политику уменьшается.

Шаг, направленный на свержение правительства с помощью крайне левых, был рискованным, поскольку грозил оттолкнуть от "Нацобъединения" умеренных консерваторов, которых партии необходимо завоевать для потенциальной президентской кампании в 2027 году.

Подробно об этом – в статье Франция без премьера и без бюджета: сможет ли Макрон вывести страну из политического кризиса