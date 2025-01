Тихановська подякувала Зеленському за заяву про Білорусь у новорічній промові

Лідерка демократичної опозиції Білорусі Світлана Тихановська та її команда публічно звернули увагу на згадки про майбутнє Білорусі, що пролунали у новорічній промові президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після опівночі Світлана Тихановська запостила у twitter фрагмент промови Зеленського, на якому український президент каже: "Я впевнений, прийде день, коли всі ми скажемо: "Жыве Беларусь!"". Ці слова пролунали у промові президента після того, як він наголосив на потребі "підтримувати всі народи, які відстоюють свободу", згадавши білоруський народ разом із молдовським і грузинським.

Thank you, 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, for your powerful call to support Belarusians defending freedom. Our fight for dignity and democracy unites us. Together, we prove that no dictator can break the spirit of those who believe in freedom. pic.twitter.com/e4jZXP4unp

