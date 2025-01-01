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Тихановська подякувала Зеленському за заяву про Білорусь у новорічній промові

Новини — Середа, 1 січня 2025, 09:32

Лідерка демократичної опозиції Білорусі Світлана Тихановська та її команда публічно звернули увагу на згадки про майбутнє Білорусі, що пролунали у новорічній промові президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після опівночі Світлана Тихановська запостила у twitter фрагмент промови Зеленського, на якому український президент каже: "Я впевнений, прийде день, коли всі ми скажемо: "Жыве Беларусь!"". Ці слова пролунали у промові президента після того, як він наголосив на потребі "підтримувати всі народи, які відстоюють свободу", згадавши білоруський народ разом із молдовським і грузинським.

"Дякую, за ваш потужний заклик підтримати білорусів, які захищають свободу. Наша боротьба за гідність і демократію об'єднує нас. Разом ми доводимо, що жоден диктатор не може зламати дух тих, хто вірить у свободу", – прокоментувала промову українського президента Світлана Тихановська. 

До подяк на адресу українського президента за цю згадку приєднався ключовий політичний радник Тихановської Франак Вячорка. "Його слова підтримки Білорусі і процитоване наше національне гасло "Жыве Беларусь!", нагадали нам, як виглядають справжня свобода і солідарність", – додав він.

Раніше у інтерв’ю "Європейській правді" Тихановська розповіла про взаємодію з владою України.

Читайте або дивіться також її повне інтерв'ю "У Білорусі можливий переворот, і тут свою роль можуть зіграти білоруси з ЗСУ"

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Білорусь Зеленський
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