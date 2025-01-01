Тихановська подякувала Зеленському за заяву про Білорусь у новорічній промові

Лідерка демократичної опозиції Білорусі Світлана Тихановська та її команда публічно звернули увагу на згадки про майбутнє Білорусі, що пролунали у новорічній промові президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після опівночі Світлана Тихановська запостила у twitter фрагмент промови Зеленського, на якому український президент каже: "Я впевнений, прийде день, коли всі ми скажемо: "Жыве Беларусь!"". Ці слова пролунали у промові президента після того, як він наголосив на потребі "підтримувати всі народи, які відстоюють свободу", згадавши білоруський народ разом із молдовським і грузинським.

Thank you, 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, for your powerful call to support Belarusians defending freedom. Our fight for dignity and democracy unites us. Together, we prove that no dictator can break the spirit of those who believe in freedom. pic.twitter.com/e4jZXP4unp Реклама: December 31, 2024

"Дякую, за ваш потужний заклик підтримати білорусів, які захищають свободу. Наша боротьба за гідність і демократію об'єднує нас. Разом ми доводимо, що жоден диктатор не може зламати дух тих, хто вірить у свободу", – прокоментувала промову українського президента Світлана Тихановська.

До подяк на адресу українського президента за цю згадку приєднався ключовий політичний радник Тихановської Франак Вячорка. "Його слова підтримки Білорусі і процитоване наше національне гасло "Жыве Беларусь!", нагадали нам, як виглядають справжня свобода і солідарність", – додав він.

Раніше у інтерв’ю "Європейській правді" Тихановська розповіла про взаємодію з владою України.

Читайте або дивіться також її повне інтерв'ю "У Білорусі можливий переворот, і тут свою роль можуть зіграти білоруси з ЗСУ"