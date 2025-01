Тихановская поблагодарила Зеленского за заявление о Беларуси в новогодней речи

Лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская и ее команда публично обратили внимание на упоминания о будущем Беларуси, прозвучавшие в новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После полуночи Светлана Тихановская запостила в twitter фрагмент речи Зеленского, на котором украинский президент говорит: "Я уверен, придет день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!""". Эти слова прозвучали в речи президента после того, как он отметил необходимость "поддерживать все народы, которые отстаивают свободу", вспомнив белорусский народ вместе с молдавским и грузинским.

Thank you, 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, for your powerful call to support Belarusians defending freedom. Our fight for dignity and democracy unites us. Together, we prove that no dictator can break the spirit of those who believe in freedom. pic.twitter.com/e4jZXP4unp

