Тихановская поблагодарила Зеленского за заявление о Беларуси в новогодней речи

Лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская и ее команда публично обратили внимание на упоминания о будущем Беларуси, прозвучавшие в новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После полуночи Светлана Тихановская запостила в twitter фрагмент речи Зеленского, на котором украинский президент говорит: "Я уверен, придет день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!""". Эти слова прозвучали в речи президента после того, как он отметил необходимость "поддерживать все народы, которые отстаивают свободу", вспомнив белорусский народ вместе с молдавским и грузинским.

Thank you, 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, for your powerful call to support Belarusians defending freedom. Our fight for dignity and democracy unites us. Together, we prove that no dictator can break the spirit of those who believe in freedom. pic.twitter.com/e4jZXP4unp Реклама: December 31, 2024

"Спасибо, за ваш мощный призыв поддержать белорусов, которые защищают свободу. Наша борьба за достоинство и демократию объединяет нас. Вместе мы доказываем, что ни один диктатор не может сломить дух тех, кто верит в свободу", – прокомментировала речь украинского президента Светлана Тихановская.

К благодарностям в адрес украинского президента за это упоминание присоединился ключевой политический советник Тихановской Франак Вячорка. "Его слова поддержки Беларуси и процитированный наш национальный лозунг "Жыве Беларусь!", напомнили нам, как выглядят настоящая свобода и солидарность", – добавил он.

Ранее в интервью "Европейской правде" Тихановская рассказала о взаимодействии с властями Украины.

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