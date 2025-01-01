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Тихановская поблагодарила Зеленского за заявление о Беларуси в новогодней речи

Новости — Среда, 1 января 2025, 09:32

Лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская и ее команда публично обратили внимание на упоминания о будущем Беларуси, прозвучавшие в новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После полуночи Светлана Тихановская запостила в twitter фрагмент речи Зеленского, на котором украинский президент говорит: "Я уверен, придет день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!""". Эти слова прозвучали в речи президента после того, как он отметил необходимость "поддерживать все народы, которые отстаивают свободу", вспомнив белорусский народ вместе с молдавским и грузинским.

"Спасибо, за ваш мощный призыв поддержать белорусов, которые защищают свободу. Наша борьба за достоинство и демократию объединяет нас. Вместе мы доказываем, что ни один диктатор не может сломить дух тех, кто верит в свободу", – прокомментировала речь украинского президента Светлана Тихановская.

К благодарностям в адрес украинского президента за это упоминание присоединился ключевой политический советник Тихановской Франак Вячорка. "Его слова поддержки Беларуси и процитированный наш национальный лозунг "Жыве Беларусь!", напомнили нам, как выглядят настоящая свобода и солидарность", – добавил он.

Ранее в интервью "Европейской правде" Тихановская рассказала о взаимодействии с властями Украины.

Читайте или смотрите также ее полное интервью: "В Беларуси возможен переворот, и здесь свою роль могут сыграть белорусы из ВСУ"

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