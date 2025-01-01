Глава МЗС Чехії відреагував на загибель людей внаслідок ранкової атаки РФ на Київ

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на атаку РФ 1 січня вранці на Київ, у результаті якої загинули двоє людей.

Про це міністр написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський відзначив, що у Новий рік, в час миру і надії, Росія обрала насильство, атакувавши Київ і забравши життя невинних людей.

Тому він запевнив, що чеська дипломатія і надалі "твердо стоятиме на боці українців – адже мир починається з притягнення агресора до відповідальності".

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On New Year’s Day, a time for peace and hope, Russia chose violence, attacking Kyiv and claiming an innocent life. So, here’s my resolution: Czech diplomacy will continue to stand firmly with Ukrainians–because peace begins with holding the aggressor accountable. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 1, 2025

1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Внаслідок російської атаки загинули дві людини.

З вечора 31 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.