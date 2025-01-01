Укр Рус Eng

Глава МЗС Чехії відреагував на загибель людей внаслідок ранкової атаки РФ на Київ

Новини — Середа, 1 січня 2025, 12:58 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на атаку РФ 1 січня вранці на Київ, у результаті якої загинули двоє людей.

Про це міністр написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський відзначив, що у Новий рік, в час миру і надії, Росія обрала насильство, атакувавши Київ і забравши життя невинних людей. 

Тому він запевнив, що чеська дипломатія і надалі "твердо стоятиме на боці українців – адже мир починається з притягнення агресора до відповідальності".

Реклама:

1 січня вранці в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Внаслідок російської атаки загинули дві людини.

З вечора 31 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Війна з РФ
Реклама: