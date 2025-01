Глава МИД Чехии отреагировал на гибель людей в результате утренней атаки РФ на Киев

Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на атаку РФ 1 января утром на Киев, в результате которой погибли два человека.

Об этом министр написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Липавский отметил, что в Новый год, во время мира и надежды, Россия выбрала насилие, атаковав Киев и забрав жизни невинных людей.

Поэтому он заверил, что чешская дипломатия и в дальнейшем "твердо будет стоять на стороне украинцев – ведь мир начинается с привлечения агрессора к ответственности".

Реклама:

On New Year’s Day, a time for peace and hope, Russia chose violence, attacking Kyiv and claiming an innocent life. So, here’s my resolution: Czech diplomacy will continue to stand firmly with Ukrainians–because peace begins with holding the aggressor accountable.