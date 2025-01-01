Макрон у новорічному зверненні взяв на себе відповідальність за політичну нестабільність

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму новорічному зверненні взяв на себе відповідальність за політичну нестабільність в країні, викликану розпуском парламенту.

Слова французького президента наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Макрон зазначив, що розпуск парламенту призвів "більше до нестабільності, ніж до миру".

"Сьогодні я маю визнати, що розпуск парламенту наразі приніс більше розбіжностей в Асамблею, ніж рішень для французького народу. Я повністю визнаю це", – сказав він.

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Макрон закликав політиків до компромісу у 2025 році, а також припустив, що, можливо, попросить французьких виборців знову проголосувати наступного року.

"Я також попрошу вас ухвалити рішення щодо деяких ключових питань, тому що кожному з вас доведеться зіграти свою роль", – сказав він у коментарях, які, на думку низки коментаторів, вказують на можливість проведення референдумів у 2025 році.

Макрон також згадав про зовнішньополітичні виклики для Франції в наступному році.

Після переобрання Дональда Трампа президентом США, який закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, Макрон сказав: "Європа більше не може делегувати свою безпеку і оборону іншим державам".

Він також закликав Європу "спростити свої правила", щоб заохотити більше інвестицій з боку бізнесу.

Після виборів до Європарламенту в червні минулого року, на яких ультраправе "Національне об'єднання" здобуло значну перемогу, президент Емманюель Макрон призначив дострокові парламентські вибори, які, як він пообіцяв, принесуть більше ясності.

Натомість жодна партія чи блок не отримали більшості, в результаті чого парламент розділився на три основні блоки, а кандидати Макрона на посаду прем'єр-міністра поки що не змогли заручитися підтримкою більшості, яка б дозволила їм пережити неминучий вотум недовіри.

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