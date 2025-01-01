Макрон в новогоднем обращении взял на себя ответственность за политическую нестабильность

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем новогоднем обращении взял на себя ответственность за политическую нестабильность в стране, вызванную роспуском парламента.

Слова французского президента приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Макрон отметил, что роспуск парламента привел "больше к нестабильности, чем к миру".

"Сегодня я должен признать, что роспуск парламента пока принес больше разногласий в Ассамблею, чем решений для французского народа. Я полностью признаю это", – сказал он.

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Макрон призвал политиков к компромиссу в 2025 году, а также предположил, что, возможно, попросит французских избирателей снова проголосовать в следующем году.

"Я также попрошу вас принять решение по некоторым ключевым вопросам, потому что каждому из вас придется сыграть свою роль", – сказал он в комментариях, которые, по мнению ряда комментаторов, указывают на возможность проведения референдумов в 2025 году.

Макрон также упомянул о внешнеполитических вызовах для Франции в следующем году.

После переизбрания Дональда Трампа президентом США, который призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, Макрон сказал: "Европа больше не может делегировать свою безопасность и оборону другим государствам".

Он также призвал Европу "упростить свои правила", чтобы поощрить больше инвестиций со стороны бизнеса.

После выборов в Европарламент в июне прошлого года, на которых ультраправое "Национальное объединение" одержало значительную победу, президент Эмманюэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы, которые, как он пообещал, принесут больше ясности.

Зато ни одна партия или блок не получили большинства, в результате чего парламент разделился на три основных блока, а кандидаты Макрона на пост премьер-министра пока не смогли заручиться поддержкой большинства, которая бы позволила им пережить неизбежный вотум недоверия.

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