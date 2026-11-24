Лідерка шведських соціал-демократів Магдалена Андерссон у вівторок, 24 листопада, заявила, що наразі перспектив для формування уряду немає.

Про це вона сказала у вівторок під час пресконференції, передає SVT, пише "Європейська правда".

Цього дня Андерссон зустрілася зі спікером Андреасом Норленом після того, як минулого тижня він дав їй та тимчасовому прем’єр-міністру країни Ульфу Крістерссону з партії "Помірковані" додатковий час для обговорень формування уряду.

Вона розповіла, що протягом минулого тижня відбувалися переговори між соціал-демократами, "Центристами", партією "Зелених" та "Лівими", однак жодних суттєвих переговорів не відбулося, оскільки "Ліві" відмовилися брати в них участь.

У цьому контексті Андерссон наголосила, що цього дня повідомила Норлену про відсутність необхідних умов для формування уряду.

"Я повідомила йому, що ми провели плідні обговорення та досягли певного прогресу, але оскільки "Ліві" вирішили не брати участі в переговорах, наразі немає умов для того, щоб я сформувала уряд, який би прийняв парламент", – наголосила вона.

Окрім цього, лідерка соціал-демократів повідомила Норлену, що під час голосування за кандидатуру прем’єр-міністра голосуватиме проти Крістерссона.

Варто зауважити, що дедалі більше шведів готові до проведення дострокових виборів, оскільки переговори щодо формування нового уряду зайшли в глухий кут через понад два місяці після парламентських виборів.

26 жовтня лідерка Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст заявила, що її спроби сформувати центристську коаліцію зайшли в глухий кут.

Згідно зі шведською системою, перед проведенням нових виборів можна провести чотири голосування в парламенті щодо кандидатів на посаду прем’єр-міністра.

Наразі відбулося два невдалі голосування щодо кандидатури прем’єр-міністра: одне – щодо Андерссон, інше – щодо Танд Рінгквіст.

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