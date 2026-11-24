Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав своїх колег із країн "Вишеградської четвірки", куди входять також Чехія, Словаччина і Угорщина, долучитися до спільних європейських зусиль на підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За його словами, підтримка України є виявом солідарності не лише з країною, що зазнала нападу, а й із Польщею та всією Європою.

Зустріч прем’єр-міністрів країн "Вишеградської четвірки", до якої приєднався також канцлер Австрії Крістіан Штокер, відбулася в понеділок у Братиславі незабаром після того, як у п’ятницю на південному сході Польщі впали три російські крилаті ракети.

Туск заявив на зустрічі, що він дуже хотів би, щоб Україна мала можливість збивати ракети, спрямовані на територію держав-членів Європейського Союзу. "Тому я закликаю вас долучитися до спільної європейської ініціативи, яка є знаком солідарності не лише з Україною, а й з Польщею та всією Європою", – сказав він під час зустрічі в Братиславі в понеділок ввечері.

Польща є одним із найбільших прихильників України, незважаючи на деякі суперечки з Києвом. Вона надає їй військову та гуманітарну допомогу, а завдяки своєму географічному розташуванню слугує логістичним центром для постачання військової допомоги. Чехія також постачає Україні військову техніку, але Словаччина та Угорщина наразі відмовляються це робити.

"Польща потребує вашої підтримки", – сказав Туск своїм колегам із "четвірки".

Вночі повітряний простір Польщі було порушено російським безпілотним літальним апаратом.

У Міноборони Польщі стверджують, що Росія не випадково спрямувала дрон через український кордон.