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ЄС закриває повітряний простір для РФ

Неділя, 27 лютого 2022, 19:11

Європейський Союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, зокрема літаків олігархів.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Ми закриваємо європейський авіапростір для росіян. Ми пропонуємо заборонити всі літаків, які належать росіянам, які зареєстровані в Росії і підконтрольні Росії. Ці літаки більше не можуть приземлитися, злетіти або пролітати над територією Європейського союзу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що це стосуватиметься будь-якого літака, яким користуються фізичні чи юридичні особи. "Хочу чітко сказати: наш авіапростір буде закритий для будь-якого російського літака, включаючи приватні літаки олігархів", - сказала вона.

У неділю стало відомо, що Канада закрила свій повітряний простір для операторів російських літаків через вторгнення Росії в Україну.

Вже переважна більшість європейських країн вже закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Аналогічне рішення прийняла й Велика Британія.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією. 

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