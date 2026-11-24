Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі висловив сумніви щодо того, чи припинить Вашингтон до кінця цього року надання Ізраїлю щорічної військової допомоги в розмірі $3,8 млрд, як раніше обіцяв президент Дональд Трамп.

Слова Гакабі передає Reuters, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю, яке показали у вівторок, 24 листопада, на конференції у Тель-Авіві, присвяченій американо-ізраїльським відносинам, Гакабі зазначив, що меморандум про взаєморозуміння "має діяти ще два роки, тому я не впевнений, що до кінця цього року фінансування буде раптово припинено".

Також дипломат зазначив, що фінансування було виділено Конгресом, і він не впевнений, чи можна його припинити без схвалення Конгресу.

Окрім цього, Гакабі розповів, що американські та ізраїльські посадовці "протягом місяців" працювали над новим меморандумом про взаєморозуміння.

Також він висловив сподівання, що у відносинах між США та Ізраїлем не відбудеться "драматичних, кардинальних змін", аргументуючи це тим, що це партнерство приносить користь громадянам обох країн.

Нагадаємо, 3 листопада Трамп заявив, що уклав угоду з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про те, що Вашингтон припинить фінансування Ізраїлю після закінчення цього року.

Нещодавно американський президент попередив, що може віддати наказ про удари по Ірану після Нового року, якщо країни не дійдуть згоди.