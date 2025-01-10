Лідери розділеного Кіпру обговорять відкриття нових контрольно-пропускних пунктів

Лідери грецької і турецької частин Кіпру зустрінуться 20 січня, щоб обговорити відкриття нових контрольно-пропускних пунктів на етнічно розділеному острові.

Про це повідомили в п'ятницю дипломати і посадовці, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На Кіпрі є дев'ять пропускних пунктів уздовж 180-кілометрової лінії припинення вогню, яка розділяє грецьких і турецьких кіпріотів. Тисячі людей користуються ними щодня, через що регулярно виникають довгі черги і затори на дорогах.

"Ми йдемо на цю зустріч з конструктивною позицією і сподіваємося, що інша сторона проявить таку ж щиру волю для сприяння досягненню мети, яка полягає у відкритті нових пропускних пунктів", – заявив Костантинос Летимбіотіс, речник уряду грецьких кіпріотів, в інтерв'ю державному телебаченню.

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Переговори відбудуться між президентом Нікосом Христодулідесом, лідером грецьких кіпріотів, і лідером турецьких кіпріотів Ерсіном Татаром.

Представник ООН підтвердив агентству Reuters, що переговори відбудуться в будинку посланця ООН на острові в "буферній зоні", що розділяє протиборчі сторони, в столиці Нікосії.

Минулого місяця 13 грецьких і турецько-кіпрських політичних партій підтримали заклик до збільшення кількості пропускних пунктів як важливий крок до зміцнення довіри між сторонами.

Посланці обох сторін місяцями обговорювали умови відкриття нових контрольно-пропускних пунктів, які пролягають через нинішні військові зони і потребують згоди військових.

Кіпр був розділений турецьким вторгненням у 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією.

Лінія припинення вогню була повністю закрита до квітня 2003 року, коли влада турків-кіпріотів відкрила один пропускний пункт, що спровокувало приплив десятків тисяч кіпріотів до районів, які були для них закриті протягом десятиліть.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.

Нещодавно президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс підтвердив активний інтерес Нікосії до членства в НАТО.

На це МЗС Туреччини заявило, що "діяльність з озброєння" міжнародно визнаної Республіки Кіпр є "неправильною", і що вона може "розпочати гонку озброєнь на острові".