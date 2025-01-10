Лидеры разделенного Кипра обсудят открытие новых контрольно-пропускных пунктов

Лидеры греческой и турецкой частей Кипра встретятся 20 января, чтобы обсудить открытие новых контрольно-пропускных пунктов на этнически разделенном острове.

Об этом сообщили в пятницу дипломаты и чиновники, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На Кипре есть девять пропускных пунктов вдоль 180-километровой линии прекращения огня, которая разделяет греческих и турецких киприотов. Тысячи людей пользуются ими ежедневно, из-за чего регулярно возникают длинные очереди и пробки на дорогах.

"Мы идем на эту встречу с конструктивной позицией и надеемся, что другая сторона проявит такую же искреннюю волю для содействия достижению цели, которая заключается в открытии новых пропускных пунктов", – заявил Костантинос Летимбиотис, представитель правительства греческих киприотов, в интервью государственному телевидению.

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Переговоры состоятся между президентом Никосом Христодулидесом, лидером греческих киприотов, и лидером турецких киприотов Эрсином Татаром.

Представитель ООН подтвердил агентству Reuters, что переговоры состоятся в доме посланника ООН на острове в "буферной зоне", разделяющей противоборствующие стороны, в столице Никосии.

В прошлом месяце 13 греческих и турецко-кипрских политических партий поддержали призыв к увеличению количества пропускных пунктов как важный шаг к укреплению доверия между сторонами.

Посланники обеих сторон месяцами обсуждали условия открытия новых контрольно-пропускных пунктов, которые пролегают через нынешние военные зоны и требуют согласия военных.

Кипр был разделен турецким вторжением в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией.

Линия прекращения огня была полностью закрыта до апреля 2003 года, когда власти турок-киприотов открыли один пропускной пункт, что спровоцировало приток десятков тысяч киприотов в районы, которые были для них закрыты в течение десятилетий.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.

Недавно президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил активный интерес Никосии к членству в НАТО.

На это МИД Турции заявил, что "деятельность по вооружению" международно признанной Республики Кипр является "неправильной", и что она может "начать гонку вооружений на острове".