У ЄС роз'яснили, чи мають право українці з тимчасовим захистом їздити у "відпустку" в Україну

Українці, які користуються тимчасовим захистом на території Європейського Союзу, мають право їздити в Україну та повертатися назад у Євросоюз, не втрачаючи посвідки на тимчасове проживання, і жодна держава ЄС не повинна їм це забороняти.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспондентові "Європейської правди" повідомив речник Європейської комісії.

Короткочасне повернення в Україну українських біженців не повинне розглядатися національними державами ЄС як підстава для припинення дії тимчасового захисту щодо них, наголосив речник.

"Особам, які користуються тимчасовим захистом, може знадобитися повернутися в Україну з інших причин, ніж добровільне повернення, до закінчення строку дії тимчасового захисту (наприклад, для відвідування сім'ї). Тому національні органи влади не повинні розглядати будь-яке короткочасне повернення в Україну як рішення про добровільне повернення, що є підставою для анулювання посвідок на тимчасове проживання та припинення забезпечення прав, пов'язаних з тимчасовим захистом", – пояснили у Європейській комісії.

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Щодо можливого терміну дозволених "відпусток" для українців з тимчасовим захистом, речник Єврокомісії зазначив, що "у Директиві про тимчасовий захист немає конкретного порогового значення максимальної тривалості відсутності в державі-члені ЄС".

Більш того, у Єврокомісії повідомили, що держави ЄС не повинні припиняти надавати українцям грошову допомогу, якщо ті на неї мають право, на час їхньої поїздки в Україну.

"Відпустка в Україні не дорівнює добровільному поверненню (в Україну). Тому під час канікул держави-члени ЄС повинні продовжувати надавати бенефіціарам права, які передбачає тимчасовий захист", – повідомив речник ЄК.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.