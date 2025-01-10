В ЕС разъяснили, имеют ли право украинцы с временной защитой ездить в "отпуск" в Украину

Украинцы, которые пользуются временной защитой на территории Европейского Союза, имеют право ездить в Украину и возвращаться обратно в Евросоюз, не теряя вида на жительство, и ни одно государство ЕС не должно им это запрещать.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель Европейской комиссии.

Кратковременное возвращение в Украину украинских беженцев не должно рассматриваться национальными государствами ЕС как основание для прекращения действия временной защиты в отношении них, подчеркнул спикер.

"Лицам, пользующимся временной защитой, может понадобиться вернуться в Украину по другим причинам, чем добровольное возвращение, до окончания срока действия временной защиты (например, для посещения семьи). Поэтому национальные органы власти не должны рассматривать любое кратковременное возвращение в Украину как решение о добровольном возвращении, что является основанием для аннулирования вида на жительство и прекращения обеспечения прав, связанных с временной защитой", – пояснили в Европейской комиссии.

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Относительно возможного срока разрешенных "отпусков" для украинцев с временной защитой, представитель Еврокомиссии отметил, что "в Директиве о временной защите нет конкретного порогового значения максимальной продолжительности отсутствия в государстве-члене ЕС".

Более того, в Еврокомиссии сообщили, что государства ЕС не должны прекращать предоставлять украинцам денежную помощь, если те на нее имеют право, на время их поездки в Украину.

"Отпуск в Украине не равен добровольному возвращению (в Украину). Поэтому во время каникул государства-члены ЕС должны продолжать предоставлять бенефициарам права, которые предусматривает временная защита", – сообщил представитель ЕК.

Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.