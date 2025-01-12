В Україну прибула єврокомісарка з кризових ситуацій, колишня очільниця МЗС Бельгії

В Україні перебуває з візитом єврокомісарка з рівності, готовності та кризового реагування Аджа Лябіб, яка до цієї посади очолювала МЗС Бельгії.

Як повідомляє "Європейська правда", про поїздку Лябіб розповідає у своєму X (Twitter).

Аджа Лябіб прибула до Києва потягом вранці 12 січня. Вона зазначила, що поїздка має на меті засвідчити підтримку Євросоюзом України в умовах зими, та що гуманітарна допомога з боку ЄС продовжується.

Freedom, democracy, rule of law – values we should never take for granted.



At the Wall of Remembrance, I pay tribute to the brave Ukrainian defenders who paid the ultimate price for their country, their people and the future of us all.



Let it not be in vain. pic.twitter.com/YCItn4f2Hf Реклама: January 12, 2025

Єврокомісарка вшанувала полеглих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря, наголосивши, що їхня жертва не має бути даремною, а свобода, демократія і верховенство права не мають сприйматися як щось, що завжди було і гарантовано буде.

Вдень вона зустрілася з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій. Делегація відвідала одну з пожежно-рятувальних частин у Київській області та ознайомилася з технікою та обладнанням, які використовують українські фахівці, і особливостями роботи рятувальників в умовах війни.

Where Russia destroys, civil protection workers save lives and bring hope.



Here at Ukraine’s State Service for Emergency Situations #SESU, EU-funded equipment provides vital assistance – such as finding people buried under rubble & putting out fires.



We are stronger together pic.twitter.com/2OCguDWVS5 – Hadja Lahbib (@hadjalahbib) January 12, 2025

ДСНС регулярно отримує від ЄС та окремих країн союзу різну допомогу, зокрема для розмінування.

Перед роботою у Єврокомісії Аджа Лябіб бувала в Україні як очільниця МЗС Бельгії. Після призначення на ту посаду Лябіб довелось вибачатися за давню поїздку до окупованого Криму – вона їздила туди як журналістка і в'їхала через територію Росії.