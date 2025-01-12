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В Україну прибула єврокомісарка з кризових ситуацій, колишня очільниця МЗС Бельгії

Новини — Неділя, 12 січня 2025, 16:17 — Марія Ємець

В Україні перебуває з візитом єврокомісарка з рівності, готовності та кризового реагування Аджа Лябіб, яка до цієї посади очолювала МЗС Бельгії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про поїздку Лябіб розповідає у своєму X (Twitter). 

Аджа Лябіб прибула до Києва потягом вранці 12 січня. Вона зазначила, що поїздка має на меті засвідчити підтримку Євросоюзом України в умовах зими, та що гуманітарна допомога з боку ЄС продовжується. 

Єврокомісарка вшанувала полеглих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря, наголосивши, що їхня жертва не має бути даремною, а свобода, демократія і верховенство права не мають сприйматися як щось, що завжди було і гарантовано буде.

Вдень вона зустрілася з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій. Делегація відвідала одну з пожежно-рятувальних частин у Київській області та ознайомилася з технікою та обладнанням, які використовують українські фахівці, і особливостями роботи рятувальників в умовах війни.

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Перед роботою у Єврокомісії Аджа Лябіб бувала в Україні як очільниця МЗС Бельгії. Після призначення на ту посаду Лябіб довелось вибачатися за давню поїздку до окупованого Криму – вона їздила туди як журналістка і в'їхала через територію Росії. 

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Єврокомісія
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