В Україну прибула єврокомісарка з кризових ситуацій, колишня очільниця МЗС Бельгії

В Україні перебуває з візитом єврокомісарка з рівності, готовності та кризового реагування Аджа Лябіб, яка до цієї посади очолювала МЗС Бельгії.

Як повідомляє "Європейська правда", про поїздку Лябіб розповідає у своєму X (Twitter).

Аджа Лябіб прибула до Києва потягом вранці 12 січня. Вона зазначила, що поїздка має на меті засвідчити підтримку Євросоюзом України в умовах зими, та що гуманітарна допомога з боку ЄС продовжується.

Freedom, democracy, rule of law – values we should never take for granted.



At the Wall of Remembrance, I pay tribute to the brave Ukrainian defenders who paid the ultimate price for their country, their people and the future of us all.



Let it not be in vain. pic.twitter.com/YCItn4f2Hf

Реклама: