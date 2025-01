В Украину прибыла еврокомиссар по кризисным ситуациям, бывшая глава МИД Бельгии

В Украине находится с визитом еврокомиссар по равенству, готовности и кризисному реагированию Аджа Лябиб, которая до этой должности возглавляла МИД Бельгии.

Как сообщает "Европейская правда", о поездке Лябиб рассказывает в своем X (Twitter).

Аджа Лябиб прибыла в Киев поездом утром 12 января. Она отметила, что поездка имеет целью засвидетельствовать поддержку Евросоюзом Украины в условиях зимы, и что гуманитарная помощь со стороны ЕС продолжается.

Freedom, democracy, rule of law – values we should never take for granted.



At the Wall of Remembrance, I pay tribute to the brave Ukrainian defenders who paid the ultimate price for their country, their people and the future of us all.



Let it not be in vain. pic.twitter.com/YCItn4f2Hf

Реклама: