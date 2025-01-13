Після 10-річної перерви італійський авіаперевізник відновив польоти до Лівії

Італійська авіакомпанія ITA Airways у неділю, 12 січня, поновила прямі польоти до лівійської столиці Триполі через понад 10 років перерви, спричиненої громадянською війною в країні.

Про це із посиланням на заяву директора авіакомпанії повідомляє агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, ITA заявила, що буде виконувати два прямі рейси на тиждень з аеропорту "Рим-Ф’юмічіно" до аеропорту "Мітіга" у Триполі.

"Ми пишаємося тим, що сьогодні відкриваємо наш перший прямий комерційний рейс між Триполі і римським Ф'юмічіно, зміцнюючи комерційні та культурні зв'язки між Лівією та Італією на підтримку двосторонніх відносин між двома країнами", – заявив генеральний директор авіакомпанії ITA airways Андреа Бенассі.

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Як зазначається, багато міжнародних авіакомпаній призупинили польоти до Лівії після того, як у 2014 році в країні розпочалася громадянська війна й утворилися дві ворогуючі адміністрації.

Відтак, до жовтня 2020 року в країні панувало двовладдя: з одного боку визнаний ООН Уряд національної згоди, з іншого – тимчасовий уряд за підтримки глави Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара.

Після припинення бойових дій у 2020 році деякі авіакомпанії почали відновлювати рейси, проте політична ситуація в країні залишається нестабільною через періодичні збройні конфлікти.

У серпні польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa з безпекових міркувань скасували рейси до Ізраїлю та Лівану.