После 10-летнего перерыва итальянский авиаперевозчик возобновил полеты в Ливию

Итальянская авиакомпания ITA Airways в воскресенье, 12 января, возобновила прямые полеты в ливийскую столицу Триполи после более 10 лет перерыва, вызванного гражданской войной в стране.

Об этом со ссылкой на заявление директора авиакомпании сообщает агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, ITA заявила, что будет выполнять два прямых рейса в неделю из аэропорта "Рим-Фьюмичино" в аэропорт "Митига" в Триполи.

"Мы гордимся тем, что сегодня открываем наш первый прямой коммерческий рейс между Триполи и римским Фьюмичино, укрепляя коммерческие и культурные связи между Ливией и Италией в поддержку двусторонних отношений между двумя странами", – заявил генеральный директор авиакомпании ITA airways Андреа Бенасси.

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Как отмечается, многие международные авиакомпании приостановили полеты в Ливию после того, как в 2014 году в стране началась гражданская война и образовались две враждующие администрации.

Следовательно, до октября 2020 года в стране царило двоевластие: с одной стороны признанное ООН Правительство национального согласия, с другой – временное правительство при поддержке главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

После прекращения боевых действий в 2020 году некоторые авиакомпании начали возобновлять рейсы, однако политическая ситуация в стране остается нестабильной из-за периодических вооруженных конфликтов.

В августе польская авиакомпания LOT и немецкая Lufthansa по соображениям безопасности отменили рейсы в Израиль и Ливан.