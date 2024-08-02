Lufthansa i LOT скасували рейси до Ізраїлю та Лівану на найближчі дні

Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa з безпекових міркувань скасували рейси до Ізраїлю та Лівану, що мали відбутись у найближчі дні.

Про це повідомляють "Голос Америки" та RMF24, пише "Європейська правда".

1 серпня у Lufthansa заявили, що усі пасажирські та вантажні перевезення сполученням з Ізраїлем призупиняють щонайменш до 8 серпня через напружену ситуацію у регіоні, а вже діюче на той момент призупинення рейсів до Лівану продовжують до 12 серпня.

У п’ятницю польська LOT оголосила про скасування восьми рейсів з Варшави до Ізраїлю та Лівану в обох напрямках. У компанії пояснили, що ухвалили таке рішення після аналізу безпекових умов.

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Під скасування потрапили рейси, що сполучають Варшаву з Тель-Авівом і Бейрутом на 2-4 серпня.

Раніше про скасування рейсів до цих двох країн оголосили також американські Delta і United Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines та деякі інші.

Скасування рейсів почалися після удару з території Лівану – на півдні якого базується підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" – по контрольованих Ізраїлем Голанських висотах 27 липня, що призвело до загибелі 12 неповнолітніх на футбольному полі.

Напруга посилилася після вбивства ракетним ударом одного з лідерів ХАМАС, коли той перебував в Ірані для участі в церемонії інавгурації нового президента.

За інформацією ЗМІ, у Білому домі переконані, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані і готуються протидіяти цьому.

Низка держав закликали своїх громадян на території Лівану виїхати звідти.