Директор ФБР каже, що йде у відставку через тиск Трампа на відомство

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що йде у відставку, оскільки новообраний президент США Дональд Трамп "має намір здійснити зміни" у відомстві.

Про це він розповів в інтерв’ю на телеканалі CBS, передає "Європейська правда".

В інтерв’ю журналістам він заявив, що його рішення піти з ФБР було "одним із найважчих, які коли-небудь доводилося ухвалювати".

"Але новообраний президент чітко дав зрозуміти, що він має намір внести зміни, і за законом він може це зробити з будь-якої причини або без причини взагалі", – сказав Рей.

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Він наголосив, що відставка допоможе не втягнути бюро в політичну боротьбу.

"Я дійшов висновку, що найкраще для Бюро було б спробувати зробити це організовано, щоб не втягувати ФБР ще глибше в боротьбу", – зауважив він.

Рей наголосив, що не збирається впливати на рішення Трампа щодо нових кандидатур.

"Наші дії визначаються фактами і законом, а не політикою чи партійними уподобаннями", – підсумував він.

Нагадаємо, 11 грудня 2024 року Рей оголосив, що піде у відставку зі своєї посади наприкінці роботи нинішньої адміністрації Джо Байдена.

Раніше Трамп сам говорив про наміри звільнити Рея, а також висловлював невдоволення діями ФБР з розслідування замаху на нього в липні.

Обраний президент США, як відомо, вже визначився з новим очільником Федерального бюро розслідувань – ним має стати Кеш Патель, колишній співробітник Конгресу від Республіканської партії.

Патель відверто критикував федеральне агентство і заявив, що проведе там "масштабні реформи" і домагатиметься відплати для Трампа.