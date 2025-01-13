Директор ФБР говорит, что уходит в отставку из-за давления Трампа на ведомство

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что уходит в отставку, поскольку новоизбранный президент США Дональд Трамп "намерен осуществить изменения" в ведомстве.

Об этом он рассказал в интервью на телеканале CBS, передает "Европейская правда".

В интервью журналистам он заявил, что его решение уйти из ФБР было "одним из самых трудных решений, которые когда-либо приходилось принимать".

"Но новоизбранный президент четко дал понять, что он намерен внести изменения, и по закону он может это сделать по любой причине или без причины вообще", – сказал Рэй.

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Он подчеркнул, что отставка поможет не втянуть бюро в политическую борьбу.

"Я пришел к выводу, что лучше всего для Бюро было бы попробовать сделать это организованно, чтобы не втягивать ФБР еще глубже в борьбу", – отметил он.

Рэй подчеркнул, что не собирается влиять на решение Трампа относительно новых кандидатур.

"Наши действия определяются фактами и законом, а не политикой или партийными предпочтениями", – подытожил он.

Напомним, 11 декабря 2024 года Рэй объявил, что уйдет в отставку со своего поста в конце работы нынешней администрации Джо Байдена.

Ранее Трамп сам говорил о намерениях уволить Рэя, а также выражал недовольство действиями ФБР по расследованию покушения на него в июле.

Избранный президент США, как известно, уже определился с новым главой Федерального бюро расследований – им должен стать Кэш Патель, бывший сотрудник Конгресса от Республиканской партии.

Патель откровенно критиковал федеральное агентство и заявил, что проведет там "масштабные реформы" и будет добиваться возмездия для Трампа.