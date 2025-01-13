На кордоні Латвії з Білоруссю затримали першу групу нелегальних мігрантів у 2025-му

У неділю, 12 січня, у Латвії затримали групу нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордони з території Білорусі.

Про це LETA повідомили у Державній прикордонній службі країни, передає "Європейська правда".

Як розповіли прикордонники, група складалася з 15 людей.

Це перший випадок затримання нелегальних мігрантів на латвійсько-білоруському кордоні у 2025 році.

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Окрім цього, зазначається, що цього ж дня двом громадянам Молдови також було відмовлено у в'їзді до Латвії, оскільки вони не змогли обґрунтувати свою мету і обставини прибуття і перебування, а також двом громадянам Росії з міркувань безпеки.

Наприкінці листопада повідомляли, що нелегальні мігранти знайшли новий спосіб перетину кордону з Білорусі до Польщі. Вони почали використовувати для перетину кордону з Білорусі прикордонні переходи, які тимчасово закриті для руху транспорту.

На початку грудня Державна прикордонна служба Литви затримала сімох мігрантів на кордоні з Білоруссю, які намагалися нелегально перетнути кордон.

З 10 грудня Польща продовжила ще на 90 днів функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю.