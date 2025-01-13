Фон дер Ляєн повернеться до роботи після пневмонії до кінця тижня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розпочне роботу після одужання від тяжкої пневмонії, та повернеться до проведення міжнародних зустрічей до кінця поточного тижня.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу 13 січня, передає кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн повернеться з лікарняного до повного виконання своїх обов’язків до кінця цього тижня, наголосили у Єврокомісії.

"Щодо стану здоров’я Урсули фон дер Ляєн, вона добре одужує… та знаходиться зараз у своєму будинку в Ганновері (Німеччина)", – повідомила Піньо.

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Вона додала, що президентка Єврокомісії повністю одужає і повернеться до роботи "до кінця цього тижня".

Піньо повідомила, що фон дер Ляєн не буде головувати на колегії європейських комісарів цього тижня – її замінятиме віцепрезидентка ЄК Тереза Рібера. Засідання колегії комісарів ЄС, нагадаємо, заплановане на середу, 15 січня.

Наступного тижня планується участь президентки Єврокомісії у міжнародному економічному форумі у Давосі. Також Урсула фон дер Ляєн буде присутня у Страсбурзі під час пленарної сесії Європейського парламенту.

Паула Піньо наголосила, що фон дер Ляєн перебувала у лікарні "близько тижня – до минулої п’ятниці (10 січня)". Увесь цей час вона виконувала свої професійні обов’язки і здійснювала необхідні телефонні дзвінки.

"Вона ніколи не була на апараті штучного дихання чи в відділенні інтенсивної терапії", – підкреслила Піньо.

Нагадаємо, що в фон дер Ляєн виявили пневмонію на початку 2025 року.

Лише 10 січня Єврокомісії вперше визнали, що фон дер Ляєн лежала в лікарні через тяжку пневмонію.

Хвороба фон дер Ляєн призвела до затримки оприлюднення ключової частини її економічної стратегії, а також до перенесення засідання Колегії комісарів у Польщі.