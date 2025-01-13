Фон дер Ляйен вернется к работе после пневмонии до конца недели

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начнет работу после выздоровления от тяжелой пневмонии и вернется к проведению международных встреч до конца текущей недели.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга 13 января, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен вернется с больничного к полному выполнению своих обязанностей до конца этой недели, отметили в Еврокомиссии.

"О состоянии здоровья Урсулы фон дер Ляйен. Она успешно выздоравливает... и находится сейчас в своем доме в Ганновере (Германия)", – сообщила Пиньо.

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Она добавила, что президент Еврокомиссии полностью выздоровеет и вернется к работе "до конца этой недели".

Пиньо сообщила, что фон дер Ляйен не будет председательствовать на коллегии европейских комиссаров на этой неделе – ее будет заменять вице-президент ЕК Тереза Рибера. Заседание коллегии комиссаров ЕС, напомним, запланировано на среду, 15 января.

На следующей неделе планируется участие президента Еврокомиссии в международном экономическом форуме в Давосе. Также Урсула фон дер Ляйен будет присутствовать в Страсбурге во время пленарной сессии Европейского парламента.

Паула Пиньо отметила, что фон дер Ляйен находилась в больнице "около недели – до прошлой пятницы (10 января)". Все это время она выполняла свои профессиональные обязанности и осуществляла необходимые телефонные звонки.

"Она не была на аппарате искусственного дыхания или в отделении интенсивной терапии", – подчеркнула Пиньо.

Напомним, что у фон дер Ляйен обнаружили пневмонию в начале 2025 года.

Только 10 января Еврокомиссии впервые признали, что фон дер Ляйен лежала в больнице из-за тяжелой пневмонии.

Болезнь фон дер Ляйен привела к задержке обнародования ключевой части ее экономической стратегии, а также к переносу заседания Коллегии комиссаров в Польше.