У Єврокомісії вперше визнали, що фон дер Ляєн лежала в лікарні через пневмонію

Після діагностування в президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн важкої форми пневмонії вона якийсь час перебувала в лікарні, про що раніше офіційно не повідомлялось.

Це в коментарі Politico повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, пише "Європейська правда".

Подеста підтвердила, що фон дер Ляєн "була госпіталізована для лікування пневмонії, і зараз вона повернулася додому".

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"Вона не перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Вона була в щоденному контакті зі своєю командою в комісії. Зараз вона працює вдома, продовжуючи відновлюватися після важкої хвороби", – додала речниця.

Досі в Єврокомісії, коментуючи хворобу фон дер Ляєн, не підтверджували її госпіталізації, наголошує Politico. Це "викликає питання щодо недостатньої прозорості щодо найвпливовішого посадовця ЄС", ідеться в матеріалі.

Хвороба фон дер Ляєн призвела до затримки оприлюднення ключової частини її економічної стратегії, а також засідання Колегії комісарів у Польщі.

Нагадаємо, на початку 2024 року у США спалахнув скандал після того, як міністр оборони Ллойд Остін перебував у лікарні, лікуючись від раку, без публічного оголошення про це.