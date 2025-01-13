Французькі консерватори застерігають уряд від послаблення пенсійної реформи

Французькі консерватори закликають прем'єр-міністра Франсуа Байру підтримати суперечливий закон, який підвищив пенсійний вік у Франції, на тлі повідомлень про те, що його уряд може пом'якшити цей захід.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Лоран Вокес, голова головної консервативної партії "Республіканці" у нижній палаті французького парламенту, попередив, що відступ від пенсійної реформи 2023 року, яка підвищила мінімальний вік виходу на пенсію для більшості працівників з 62 до 64 років, був би схожий на "стрибок у порожнечу без парашута".

Жерар Ларше, консервативний голова Сенату, підрахував, що коригування пенсійного віку, яке розглядається, коштуватиме 3,4 мільярда євро – стверджуючи, що Франція не може собі цього дозволити, оскільки уряд намагається скоротити державні витрати і стримати стрімко зростаючий бюджетний дефіцит.

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"Послання чітке: ніякого призупинення і ніякого скасування", – сказав Ларше в інтерв'ю Le Parisien.

Коментарі двох важковаговиків "Республіканців" є важливими, оскільки партія є молодшим партнером по коаліції в уряді меншості Байру. Без її підтримки уряд Байру може розвалитися. Однак, уряд Байру також потребує підтримки принаймні однієї великої опозиційної партії, щоб вижити.

Лівоцентристська Соціалістична партія продемонструвала відкритість до співпраці з новим урядом заради стабільності, але соціалісти пригрозили підтримати висловлення недовіри уряду Франсуа Байру та не підтримати проєкт про бюджет, якщо не доб’ються перегляду вже ухваленої пенсійної реформи.

Міністр фінансів Ерік Ломбард, який намагається задобрити соціалістів, не закрив двері для повернення пенсійної реформи на стіл переговорів.

Очікується, що прем'єр-міністр Байру прийме рішення з цього питання до свого першого виступу в парламенті у вівторок.

Пенсійна реформа, яка була проштовхнута через парламент без голосування, залишається вкрай непопулярною у Франції через майже два роки після її запровадження. Проти неї виступає більшість депутатів Національних зборів.

Однак Макрон і його праві союзники послідовно стверджують, що реформа була необхідна для забезпечення платоспроможності французької пенсійної системи. Рейтингові агентства також вважають цей захід важливим для вирішення проблеми державних витрат Франції.

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