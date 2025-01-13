Французские консерваторы предостерегают правительство от ослабления пенсионной реформы

Французские консерваторы призывают премьер-министра Франсуа Байру поддержать противоречивый закон, который повысил пенсионный возраст во Франции, на фоне сообщений о том, что его правительство может смягчить эту меру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Лоран Вокес, председатель главной консервативной партии "Республиканцы" в нижней палате французского парламента, предупредил, что отступление от пенсионной реформы 2023 года, которая повысила минимальный возраст выхода на пенсию для большинства работников с 62 до 64 лет, был бы похож на "прыжок в пустоту без парашюта".

Жерар Ларше, консервативный председатель Сената, подсчитал, что рассматриваемая корректировка пенсионного возраста будет стоить 3,4 миллиарда евро – утверждая, что Франция не может себе этого позволить, поскольку правительство пытается сократить государственные расходы и сдержать стремительно растущий бюджетный дефицит.

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"Послание четкое: никакой приостановки и никакой отмены", – сказал Ларше в интервью Le Parisien.

Комментарии двух тяжеловесов "Республиканцев" важны, поскольку партия является младшим партнером по коалиции в правительстве меньшинства Байру. Без ее поддержки правительство Байру может развалиться. Однако, правительство Байру также нуждается в поддержке по крайней мере одной крупной оппозиционной партии, чтобы выжить.

Левоцентристская Социалистическая партия продемонстрировала открытость к сотрудничеству с новым правительством ради стабильности, но социалисты пригрозили поддержать выражение недоверия правительству Франсуа Байру и не поддержать проект о бюджете, если не добьются пересмотра уже принятой пенсионной реформы.

Министр финансов Эрик Ломбард, который пытается задобрить социалистов, не закрыл дверь для возвращения пенсионной реформы на стол переговоров.

Ожидается, что премьер-министр Байру примет решение по этому вопросу до своего первого выступления в парламенте во вторник.

Пенсионная реформа, которая была протолкнута через парламент без голосования, остается крайне непопулярной во Франции спустя почти два года после ее введения. Против нее выступает большинство депутатов Национального собрания.

Однако Макрон и его правые союзники последовательно утверждают, что реформа была необходима для обеспечения платежеспособности французской пенсионной системы. Рейтинговые агентства также считают эту меру важной для решения проблемы государственных расходов Франции.

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