ВМС Литви посилюють захист кабелю NordBalt на тлі повідомлень про його пошкодження

Військово-морські сили Литви посилюють спостереження за підводним електричним кабелем NordBalt між Литвою і Швецією в Балтійському морі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Військові країни і оператор системи передачі електроенергії Litgrid посилюють свою співпрацю для захисту критично важливої підводної інфраструктури в рамках підписаної в понеділок, 13 січня, угоди про співпрацю.

За словами представників збройних сил, обидві сторони будуть обмінюватися інформацією про виявлені порушення, незвичайну діяльність і вдосконалювати заходи захисту.

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"Угода встановлює спільну мету, важливу для Литви, яка полягає в забезпеченні найкращої безпеки підводної електроенергетичної інфраструктури Балтійського моря", – сказав генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Зазначимо, цей крок був зроблений після повідомлень шведських ЗМІ про те, що на ще одному кабелі в Балтійському морі – Nordbalt між Швецією та Литвою – були знайдені пошкодження від якоря.

Тоді міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що пошкодження, ймовірно, було спричинене китайським кораблем Yi Peng 3. Корабель розірвав і пошкодив кабелі між Швецією і Литвою, Німеччиною і Фінляндією 17 і 18 листопада, коли стояв на якорі приблизно за 160 км від берега.

Захист енергетичної інфраструктури в регіоні знову став предметом занепокоєння після пошкодження підводного кабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, в результаті ймовірного акту саботажу на Різдво.

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