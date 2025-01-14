ВМС Литвы усиливают защиту кабеля NordBalt на фоне сообщений о его повреждении

Военно-морские силы Литвы усиливают наблюдение за подводным электрическим кабелем NordBalt между Литвой и Швецией в Балтийском море.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Военные страны и оператор системы передачи электроэнергии Litgrid усиливают свое сотрудничество для защиты критически важной подводной инфраструктуры в рамках подписанного в понедельник, 13 января, соглашения о сотрудничестве.

По словам представителей вооруженных сил, обе стороны будут обмениваться информацией о выявленных нарушениях, необычной деятельности и совершенствовать меры защиты.

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"Соглашение устанавливает общую цель, важную для Литвы, которая заключается в обеспечении наилучшей безопасности подводной электроэнергетической инфраструктуры Балтийского моря", – сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Отметим, этот шаг был сделан после сообщений шведских СМИ о том, что на еще одном кабеле в Балтийском море – Nordbalt между Швецией и Литвой – были найдены повреждения от якоря.

Тогда министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что повреждение, вероятно, было вызвано китайским кораблем Yi Peng 3. Корабль разорвал и повредил кабели между Швецией и Литвой, Германией и Финляндией 17 и 18 ноября, когда стоял на якоре примерно в 160 км от берега.

Защита энергетической инфраструктуры в регионе снова стала предметом беспокойства после повреждения подводного кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, в результате вероятного акта саботажа на Рождество.

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