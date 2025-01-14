Вірменія анонсувала підписання документа про стратегічне партнерство із США
У Єревані анонсували підписання двостороннього документа зі Сполученими Штатами про стратегічне партнерство, що має відбутися 14 січня.
Як повідомляє "Эхо Кавказа", про це оголосила речниця зовнішньополітичного відомства Вірменії Ані Бадалян.
У вівторок 14 січня очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян та держсекретар США Ентоні Блінкен мають підписати у Вашингтоні документ про стратегічне партнерство між країнами.
Цьому передувало засідання вірменсько-американського стратегічного діалогу у червні 2024 року, за підсумками якого ухвалили спільну заяву про наміри підвищити його до стратегічного партнерства.
У розкладі Держдепу зазначено, що зустріч Блінкена і Мірзояна планується о 13:10 за Вашингтоном.
Минулого тижня лідер партії "В ім’я Республіки" Арман Бабаджанян заявив, що у Вашингтоні нібито мають підписати угоду, що має також безпековий вимір і це "забезпечить Вірменії більш надійні інструменти для захисту свого суверенітету".
На брифінгу 8 січня Арарат Мірзоян не став підтверджувати чи спростовувати цю інформацію, але зазначив, що підписання схожого документа справді готують.
Нагадаємо, минулого тижня уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск процесу вступу країни в ЄС.
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