Армения анонсировала подписание документа о стратегическом партнерстве с США

В Ереване анонсировали подписание двустороннего документа с Соединенными Штатами о стратегическом партнерстве, которое должно состояться 14 января.

Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом объявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

Во вторник 14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен должны подписать в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве между странами.

Этому предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.

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В расписании Госдепа указано, что встреча Блинкена и Мирзояна планируется в 13:10 по Вашингтону.

На прошлой неделе лидер партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян заявил, что в Вашингтоне якобы должны подписать соглашение, которое имеет также измерение безопасности и это "обеспечит Армении более надежные инструменты для защиты своего суверенитета".

На брифинге 8 января Арарат Мирзоян не стал подтверждать или опровергать эту информацию, но отметил, что подписание похожего документа действительно готовят.

Напомним, на прошлой неделе правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.